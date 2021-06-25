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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В календаре знаменательных дат Ленинградской области появился День отца

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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области включили День отца в перечень праздничных дней и памятных дат региона. Изменения  в статью 2 областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области» были приняты 23 июня.

Дата будет отмечаться в последнюю субботу октября.

«День отца в Ленинградской области» позволит поднять общественное признание и значение роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи. День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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