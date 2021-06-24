Свалка в Колтушах обойдется собственнику участка в 278 миллионов рублей

Суд удовлетворил иск областного эконадзора к собственнику участка на улице Колхозной, где была организована незаконная свалка. На данный момент все отходы вывезены.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, нанесенный свалкой ущерб оценили в 268 847 350 рублей. Новые попытки собственника завозить отходы пресекались на протяжении судебного разбирательства.

Напомним, что в прошлом году печально известная свалка на Колхозной стала причиной введения чрезвычайной ситуации регионального характера. На ликвидацию последствий область потратила свыше 99,6 млн рублей. В ходе завершающих работ специалистами Роспотребнадзора и Госэконадзора были взяты контрольные пробы грунта. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в них опасной концентрации вредных веществ.