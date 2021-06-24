Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

«Выезжали в выходные на природу. Обнаружили в лесу окольцованную мертвую птицу. Нужно ли сообщить о находке орнитологам?», – спрашивает Владимир Никитин из Подпорожского района.

На вопрос ответили специалисты областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Если к вам в руки попала птица с кольцом или меткой, обязательно сообщите о находке в Центр кольцевания птиц. Это можно сделать по электронной почте bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать номер кольца (цифры и буквы, название центра кольцевания и страну), дату и место находки, обстоятельства (птица добыта на охоте, найдена мертвой, обнаружено только кольцо). Сфотографируйте кольцо, чтобы хорошо читались его номер и надписи.

Данная информация очень важна. Все помеченные птицы занесены в единую мировую базу данных. Анализ сведений помогает планировать и совершенствовать охрану птиц в дикой природе.