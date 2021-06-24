Во Всеволожском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Торжественное вручение ключей от квартир по программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района» состоялось 24 июня во Всеволожске и в Янино.

Во Всеволожске глава района Андрей Низовский и глава города Станислав Богдевич передали однокомнатную квартиру площадью 35,5 кв. м на улице Александровской, 77/1 Екатерине Вихаревой, которая осталась сиротой в 14-летнем возрасте.

Председатель комитета по опеке и попечительству Ирина Гончарова и Екатерина Вихарева подписали двусторонний договор найма специализированного жилого помещения.

В однокомнатной благоустроенный квартире, где молодая женщина будет жить вместе со своим маленьким сыном, сделан качественный ремонт, она находится в удобном месте, в самом центре города.

В Янино в тот же день ключи от благоустроенных квартир получили Анжелика Бессонова и Владислав Ульянов.

Все три квартиры были выделены администрацией района по Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Для этой категории граждан администрация приобрела в текущем году всего 22 квартиры.

11 июня 2021 года администрация вынесла всего шесть постановлений о предоставлении жилья гражданам, но 16 квартир пока находятся в стадии оформления документов.

Приобретение качественного жилья для граждан из категории «дети-сироты» осуществляется администрацией района на бюджетные средства. Работа продолжается.

Соб. инф.

Фото Светланы Усик