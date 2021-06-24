Во Всеволожске увеличится количество курсирующих электричек

В час пик на Всеволожском направлении заработают новые электрички, а у существующих увеличат количество вагонов — это поможет справиться с пробками во время ремонта дорог.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион уже договорился с Октябрьской железной дорогой об увеличении количества электропоездов, идущих по направлению к городу. Данное решение станет временным: дополнительные электрички помогут снизить транспортную нагрузку на время ремонта Рябовского шоссе в Петербурге и Мурманского шоссе во Всеволожском районе.

Кроме того, с 10 утра пятницы до часу дня субботы снимаются ограничения движения по Мурманскому шоссе на выезде из Санкт-Петербурга. Что также поможет разгрузить региональные трассы Ленобласти и улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга в преддверии пиковых нагрузок конца недели.

Отметим, что старт ремонта сразу на двух крупных магистралях привел к пробкам. Жители Всеволожского района жалуются на заторы, по словам водителей, в часы пик дорога от Санкт-Петербурга до Всеволожска может занять до двух, а то и трех часов.

На фоне очевидных трудностей было решено перенести ремонт участка региональной дороги Мяглово — Всеволожск. Изначально «Ленавтодор» планировал развернуть фронт работ в начале лета, однако, чтобы не усугублять ситуацию на дорогах, решил перенести ремонт на август.