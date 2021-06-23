Ленинградская панорама. Внимание! Лось на дороге

Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся виновниками серьезных ДТП. По статистике, максимум смертей при авариях с животными приходится на столкновения с лосями.

В 2020 году в Ленинградской области зафиксировано 108 аварий с участием лосей. Больше всего ДТП весной, в период миграции этих животных. Однако встретить рогатых незнакомцев на дороге можно в любое время года.

Столкновение автомобиля с мощным, сильным зверем чрезвычайно опасно. Как его избежать? Не нарушать скоростной режим, особенно в темное или сумеречное время суток. Быть настороже на участках, где установлен предупреждающий знак «Дикие животные». Лоси мигрируют по постоянным маршрутам, и аварии из года в год происходят в одних и тех же точках.

Если лось внезапно вышел на дорогу, уйти от удара будет очень трудно. И все же попробуйте повернуть машину против хода движения сохатого. Сокращают аварийность специальные надземные переходы. Выкошенные на 40-50 метров обочины увеличивают шанс издалека увидеть животное.