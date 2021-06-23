В Энколово пройдут соревнования по конкуру на Кубок губернатора Ленобласти

Международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» стартуют 1 июля во Всеволожском районе. Участие в турнире примут 150 наездников из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба областного правительство, соревнования будут идти четыре дня – с 1 по 4 июня. Местом проведения в этом году был выбран конно-спортивный клуб «Дерби», расположенный в Энколово. При этом двое воспитанниц клуба, Василиса Ерастова и Анна Чистякова, будут представлять область на грядущем турнире.

Отметим, что в июне Конно-спортивный клуб «Дерби» впервые принимал Международную конную выставку «Иппосфера» – самое масштабное мероприятие в России для любителей конного спорта. На это время в «Дерби» из разных концов России привезли 200 лошадей, представляющих 20 пород. Большинство из них разместили в Токсово, на территории турбазы «Северный склон». За четыре дня на «Иппосфере» было организовано более 50 мероприятий.

Фото группы ВК «Конно-спортивный клуб «Дерби»