Стали известны имена новых почетных граждан города Всеволожска

На заседании совета депутатов МО «Город Всеволожск», состоявшемся сегодня, 22 июня, звание «Почетный гражданин города Всеволожска» присуждено Розе Николаевне Субботиной, Виктору Михайловичу Рожнову и Сергею Александровичу Сигареву.

Р.Н. Субботина родилась в п. Невская Дубровка. С 1943 по 1945 г.г. находилась в эвакуации в Новосибирской области, после возвращения поступила и окончила Всеволожскую школу № 1.

В 1958 г. начала свою трудовую деятельность во Всеволожском потребительском обществе, где работала на разных должностях – от ученицы продавца до заместителя директора культмага. Без отрыва от производства окончила Московский кооперативный техникум советской торговли, позже – Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса.

С 1976 по 2001 г.г. избиралась председателем Всеволожского горкома профсоюзов работников торговли, общественного питания. Принимала активное участие в общественной жизни Всеволожска, Всеволожского района и Ленинградской области. Избиралась помощником депутата РСФСР по 137 округу ЛО, а также в различные общественные организации.

С 2005 года Роза Николаевна работает во Всеволожской районной организации Общество «Блокадный детский дом», в 2016 году была избрана председателем этой организации.

Р.Н. Субботина является жителем блокадного Ленинграда, ветераном труда, ветераном потребительской кооперации ЛО. Награждена почетным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском».

В.М. Рожнов родился в Кировском районе Ленинградской области. После службы в рядах СА окончил Академию МВД СССР. Служил в органах внутренних дел, в 1985 году начал свою трудовую деятельность в должности старшего юрисконсульта комплекса «Спутник» во Всеволожском районе.

В 1992 году создал компанию «Гриф», генеральным директором которой является до сих пор.

С октября 2009 по сентябрь 2014 года являлся депутатом СД МО «Город Всеволожск» второго созыва.

С 2012 г. – председатель Общественного совета при Управлении МВД РФ по Всеволожскому району.

В 2013 году признан лучшим предпринимателем Всеволожского района.

С 2015 по 2021 год избирался председателем Общественной палаты Всеволожского района первого и второго созывов.

Оказывает значительную помощь организациям и муниципальным учреждением района, осуществляет благотворительную деятельность.

С.А. Сигарев родом из Пензенской области. Окончил Саратовское высшее военное командное училище. В 1975 г. прибыл в войсковую часть 55504 для прохождения службы в должности командира взвода управления стартовой батареи ракетной бригады в д. Нижние Осельки.

В 1984 году окончил военную артиллерийскую академию им. Калинина и был направлен в Забайкальский военный округ. В декабре 1991 года Сергею Александровичу присвоено звание полковник. В 1994 заменился в Ленинградский военный округ. В 1995 году принимал участие в выполнении служебного задания в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике. В 2002 г. уволился из рядов Вооруженных сил РФ. Награжден орденом «За военные заслуги», шестью медалями.

С апреля 1995 года – житель Всеволожска. С апреля 2003 по декабрь 2005 г. работал в МП «Жилищно-коммунальное объединение» Всеволожского района в должности начальника штаба по делам ГО и ЧС. С января 2006 по июнь 2019 – в администрации района в должности начальника отдела по делам ГО и ЧС. За успехи в работе имеет многочисленные поощрения.

С 21 июня 2019 года работает директором МКУ «Общественная безопасность и правозащита» Всеволожского района.

Пользуется заслуженным авторитетом в районе.

Поздравляем!