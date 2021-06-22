Подведены итоги голосования пациентов Всеволожской больницы

Ко Дню медицинского работника во Всеволожской КМБ были подведены итоги конкурса «Лучшее отделение», «Лучший врач» и «Лучшая медицинская сестра» Всеволожской КМБ, который проводится путем голосования пациентов. В этом году в разных номинациях были отмечены шестнадцать сотрудников.

Лидерами симпатий в 2021 году стали:

Лучший врач Всеволожской КМБ – Арутюнян Армен Серёжаевич, врач-анестезиолог-реаниматолог. Отделение анестезиологии и реаниматологии для женщин

Лучшая медицинская сестра Всеволожской КМБ – Кокарева Татьяна Анатольевна, медицинская сестра процедурной. Педиатрическое отделение

Лучший врач стационара Всеволожской КМБ – Паневина Татьяна Николаевна, врач-невролог. Дневной стационар

Лучшая медицинская сестра стационара Всеволожской КМБ – Белялова Елизавета Владимировна, медицинская сестра процедурной. Дневной стационар

Лучший врач поликлиники Всеволожской КМБ – Ташанов Магомед Ибрагимович, врач-стоматолог-хирург. Стоматологическое отделение

Лучшая медицинская сестра поликлиники Всеволожской КМБ – Якимова Ирина Валентиновна, старший фельдшер. Врачебная амбулатория п. Романовка

Лучший врач родильного дома Всеволожской КМБ – Азарова Валерия Вениаминовна, врач-акушер-гинеколог. Женская консультация

Лучшая медицинская сестра родильного дома Всеволожской КМБ – Агуреева Ольга Александровна, акушерка. Родовое отделение

Лучший врач педиатрической службы Всеволожской КМБ – Богданов Алексей Сергеевич, врач-педиатр участковый. Врачебная амбулатория с. Павлово

Лучшая медицинская сестра педиатрической службы Всеволожской КМБ – Гончарова Валентина Петровна, медицинская сестра участковая. Врачебная амбулатория с. Павлово

Лучший участковый врач Всеволожской КМБ – Кошкина Татьяна Аркадьевна, врач-терапевт участковый. Терапевтический кабинет

Лучшая участковая медицинская сестра Всеволожской КМБ – Меркурьева Марина Викторовна, медицинская сестра участковая. Врачебная амбулатория п. Заневский пост

Лучший врач амбулатории Всеволожской КМБ – Сковородов Владимир Николаевич, врач-терапевт участковый. Врачебная амбулатория д. Кальтино

Лучшая медицинская сестра амбулатории Всеволожской КМБ – Наумова Галина Васильевна, медицинская сестра по физиотерапии. Врачебная амбулатория п. Романовка

За популяризацию медучреждения в соцсетях были отмечены:

Демкова Мария Владимировна, врач-акушер-гинеколог. Врачебная амбулатория п. Романовка и

Рыбалко Николай Андреевич, врач-невролог.

Лучшим отделением Всеволожской КМБ пациенты считают – отделение физиотерапии.