Ленинградская панорама: трофей – не главная задача

Геннадий Карлович Шацилло, 26 лет возглавлявший Ленинградское общество охотников и рыболовов, – о кодексе человека с ружьем и спорах с «зелеными».

– Мой охотничий стаж составляет 53 года – в январе 1968 года я вступил в Ленинградское общество охотников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем и полномочия сложил буквально на днях.

Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский городок Жлобин меня школьником отправляли на каникулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от него я узнал, как должен человек вести себя на природе. Мы с ним ходили исключительно на уток и болотную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для меня любимым занятием. Это завораживающее действие. Могу бесконечно бродить, наматывать километры, восторгаться дикой природой. Для истинного охотника добыча трофея – далеко не основная задача, не главное удовольствие.

Много лет моими верными помощниками были охотничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года. Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал.

В обществе сегодня очень сильны так называемые антиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники, выступая против охоты на диких животных, не понимают сути вопроса: охота – это на самом деле история про защиту природы. Главные враги дикого зверя – не мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает сильнейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств стараются, чтобы животных в наших лесах было больше. Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных, ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, регулируют численность видов животных путем контролируемого отстрела.

Мало кто знает, что если популяция превышает заданную природой норму, то начинается мор, который может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции. В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней, которую переносили дикие кабаны. Местные охотники в регионе выправили ситуацию.

Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке. Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без матери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скрадок и стрелять по животному, которого гонит не твоя собака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие другие этические нормы в нашей общественной организации, которая существует уже 104 года, доносят до молодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь потом выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по безопасному обращению с оружием. Сейчас данный порядок утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о том, что теряется статус охотника.

В Ленинградском обществе охотников и рыболовов сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих угодий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная общественная организация. Мы честно стоим на страже баланса интересов охотников и дикой природы.