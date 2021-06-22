Ленинградская панорама: держим дистанцию

Мы привычно оперируем выражением «братья наши меньшие», подчеркивая некоторое превосходство над животными. Между тем взаимоотношения человека и представителей дикой фауны не так просты.

Проблема в ближайшем приближении распадается на два вопроса. Первый – это контакты, которые происходят в среде естественного обитания зверей, птиц и пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на водоемах. Второй – когда животные появляются в границах населенных пунктов.

«Ежегодно мы получаем 100-120 обращений от жителей Ленобласти с просьбой оградить их от диких животных, – сообщила начальник информационно-­аналитического сектора регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ирина Комова. – Чаще всего жалуются на бобров, лисиц, волков и кабанов».

Бобры строят плотины, что приводит к подтоплению территорий. Кабаны травят сельхозпосадки, наносят вред огородам. Лисиц в деревни тоже привлекает легкодоступный корм. Если возникает свалка с пищевыми отходами, то сразу увеличивается вероятность визита не­жданных гостей из леса.

Обращения рассматриваются в 30-дневный срок. Если случай экстренный, сотрудники комитета реагируют в течение трех дней, оперативно выезжают на место. Примерно половина жалоб – ложная тревога. Меры принимаются, когда вмешательство представителей фауны создает угрозу жизни людей и распространения болезней. Например, волки в населенном пункте – это однозначная угроза человеку. Лисицы и енотовидные собаки часто являются переносчиками бешенства.

Если численность вида действительно превышена, то охотоведы руководствуются природоохранным законодательством, позволяющим регулировать численность животных. В прошлом году профильный комитет принял 86 подобных решений и было добыто 320 кабанов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 медведя и 3 волка.

Одним из последствий пандемии стал более тесный контакт горожан с обитателями дикой природы. Люди стали чаще выезжать на дачи (вспомните прошлогоднюю самоизоляцию), отдыхать за городом. И с удивлением обнаружили, что рядом существует целое животное царство, взаимоотношения с которым требуют соблюдения особых правил.

Мила Дорошевич

Мнение эксперта

Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор видеоблога «Каждой твари – по паре», объяснил, как избежать опасных ситуаций, столкнувшись с представителями дикой природы.

«Крепконакрепко уясните: не нужно вмешиваться в естественное развитие событий», – подчеркивает эксперт. Старайтесь не идти на контакт с животными. Зверь или птица, встретив человека, как правило, спешит ретироваться. Первыми они не нападают. В подавляющем большинстве случаев неприятные инциденты возникают по вине человека.

Многие опасаются гадюк. Между тем эта змея неагрессивна, просто так не укусит. Гуляйте по лесу с палкой, стучите по земле, шуршите травой, и змея, услышав гостя, уползет.

Большая ошибка – пытаться помочь детенышам, отвезти их в специальные приюты или взять домой. Не трогайте малышей, даже если вам кажется, что они в беде. В начале лета в лесу можно встретить лосенка. И хотя мамы поблизости нет, это не значит, что лосиха его бросила. Поверьте, она ситуацию контролирует. А встречи с самкой, которая защищает свое потомство, лучше избежать.

«Сейчас время слетков, птенцы вылетают из гнезд. Не берите их руки! Дело в том, что птенцы одну-две недели доращиваются вне гнезда, так они учатся выживать в природе. Заберете их к себе – только навредите. Если дети принесли домой птенчиков, нужно поскорее вернуть их обратно», – преду­преждает биолог.

Ничем хорошим не оборачиваются попытки приручить лесных зверей. Их дом – дикая природа. Кстати, держитесь подальше от лисиц и ежей, которые сами подходят к людям. Зачастую у зверей отсутствует страх перед человеком, потому что они больны бешенством. Ежи могут заразить и другими инфекционными болезнями.