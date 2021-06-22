Епископ Игнатий отслужил литургию в Троицкой церкви

Православные Всеволожского благочиния отпраздновали 20 июня «Пятидесятницу», великий праздник сошествия Святого Духа на апостолов через 50 дней после Воскресения Христова.

В народе это событие называют Святой Троицей, потому что в этот день открылась тайна, что Бог един, но в Трех Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. После Сошествия Святого Духа открылась возможность проповедовать на разных языках, и вскоре апостолы отправились по всему миру благовествовать о Воскресшем Спасителе. Именно поэтому «Пятидесятница» называется «днем рождения» Православной церкви и является одним из двунадесятых праздников, важнейших после Пасхи.

В этот праздничный день храмы Всеволожского благочиния были убраны цветами, свежескошенной травой и молодыми берёзовыми ветками. Всё это имеет глубокий символический смысл. Как говорят святые отцы, это душа, которая расцветает и зеленеет после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась благодать Святого Духа.

Божественную Литургию в Свято-Троицком храме г. Всеволожска возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. В литургии участвовали благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман Гуцу, архимандрит Никита (Латушко), настоятель Свято-Троицкого храма и клирики епархии.

Епископ совершил диаконскую хиротонию, прочёл коленопреклонные молитвы праздника Святой Троицы и возглавил традиционный крестный ход престольного праздника.

В архипастырском слове преосвященнейший Игнатий поздравил всех прихожан и гостей прихода с праздником Пятидесятницы.

Подготовил Владимир Шемшученко