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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожск отметил День памяти и скорби

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Ленинградская область помнит и скорбит. 80 лет назад, 22 июня немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию СССР, неся смерть, разрушения и великие бедствия советскому народу. В его коллективной памяти навсегда остались те трагические и героические годы.

Чтобы почтить память героев-победителей, у Дома авиаторов во Всеволожске собрались участники традиционного автопробега, организованного мотоклубом «Дом» Ленинградской области. Музей посвящён подвигам летчиков и штурманов 1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. Во время Великой Отечественной бойцы этого подразделения с воздуха прикрывали автоколонны, проходившие по Дороге жизни. И именно в этом небольшом здании во время Войны жили лётчики полка, которым командовал Евгений Преображенский.

К собравшимся обратился член мотоклуба, губернатор 47-го региона РФ Александр Дрозденко. Он, в частности, сказал: «Сегодня мы проводим традиционный мотопробег, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Многие из нас утром уже побывали на братских мемориалах, кладбищах. Наш оркестр «Таврический» выступил с концертом в музее, посвященном Дороге жизни. Сейчас мы дружно поедем все на мемориал «Рубежный камень» Невского «пятачка». И пусть в этом году мы ограничились лишь всего лишь 50 участниками из-за пандемии, главное для нас — не нарушить традицию и чтить память героев, и потому наш автопробег проходит под девизом «Мы помним».

После короткой остановки колонна мотоциклистов и ретро-автомобиль направились к Румболовской горе, откуда был дан официальный старт пробегу, в котором также приняли участие председатель ЗакСа ЛО Сергей Бебенин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и другие официальные лица.

После отъезда с Румболовской горы участников мотопробега, здесь же, в Парке 75-летия Победы состоялась районная акция «Мы против войны», посвящённая Дню памяти и скорби.

Прозвучал гимн Российской Федерации, и к памятнику легли живые цветы, которые возложили совсем маленькие дети из летних лагерей г. Всеволожска.

Начальник Архивного управления ЛО Андрей Савченко зачитал обращение Александра Дрозденко к участникам акции, в котором, в частности, были такие слова: «В день памяти и скорби мы снова с трепетом вспоминаем подвиг наших воинов и тружеников тыла. Вспоминаем тех, кто до последнего вздоха боролся за жизнь и честь своих близких. И потому наш святой долг – никогда не забывать о подвигах дедов и прадедов и, в свою очередь, сделать так, чтобы трагедия войны не повторилась никогда».

Проникновенные слова в адрес присутствующих ветеранов сказали заместитель председателя совета депутатов г. Всеволожска Лидия Чипизубова и почётный гражданин г. Всеволожска Клавдия Базаркина, а участники творческих коллективов Всеволожского ЦКД подготовили для ветеранов тематическую музыкально-поэтическую программу.

После панихиды, отслуженной настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары в п. Рахья иереем Олегом (Патрикеевым), и минуты молчания участники патриотического отряда «Юнармия» Всеволожского района присоединились к проходящей по всей стране акции «Земля Доблести», целью которой является увековечение памяти о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне.

Молодые люди наполнили кисеты священной ленинградской землей от подножия стелы. В дальнейшем эта земля будет передана организаторам акции, планирующим установить к 80-летию Победы общий мемориал в виде гильзы легендарной «сорокопятки», где будет собрана вся земля с мест боевой славы.

В возложении цветов к стеле приняли участие депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, депутаты районного и городского советов депутатов, ветераны и представители общественности.

Владимир Шемшученко
Фото Антона Ляпина

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