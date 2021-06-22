Во Всеволожске после ремонта заработал фонтан

В эти выходные на Юбилейной площади Всеволожска заработал струйный фонтан, установленный в прошлом году. Возможность охладиться возле фонтана в жаркий летний день особенно актуальна на фоне аномально высокой для местного климата жары.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, совсем новое оборудование уже пришлось ремонтировать. Причина сбоя в работе оказалась небанальной: электрооборудование фонтана было повреждено ударом молнии. Воспользовавшись вынужденной задержкой запуска, рабочие успели скорректировать систему водоотвода. В прошлом году жители города жаловались на лужи, которые появлялись в результате работы фонтана.

Отметим, что на фоне непривычно высоких температур, участились случаи беспечного купания жителями в городских фонтанах. Специалисты настоятельно не рекомендуют этого делать: купальщики могут травмироваться сами или повредить оборудование, надолго выведя фонтан из строя. Струйные фонтаны (а именно такой установлен на Юбилейной площади) более безопасны, однако в любом из городских фонтанов вода непригодна для питья. Родителей просят быть внимательнее и не допускать, чтобы дети глотали воду, играя со струями.