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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Новое пожарное депо в Кудрово начнет работу этим летом

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Администрация Заневского городского поселения выдала разрешение на ввод для пожарного депо II типа на два машино-выезда. Пожарная станция, расположенная в микрорайоне Новый Оккервиль, стала третьим депо на территории поселения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, строительством занималась Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. Новоселье спасательная бригада справит этим летом – в течение месяца депо будет передано в пользование «Леноблпожспас».

Площадь пожарной станции составляет почти тысячу квадратных метров. Помимо всех необходимых служебных помещений, в депо включены учебная башня с предохранительной подушкой, зона отдыха и спортивная площадка.

Напомним, что в связи с увеличением среднесуточных температур и устойчивой сухой и ветренной погодой, на территории 47-го региона введен особый противопожарный режим. Среди перечня введенных ограничений в том числе и запрет на посещения гражданами лесов и въезда в леса автотранспорта, кроме случаев производственной необходимости.

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