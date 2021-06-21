Ленинградская панорама: новости регионов

Дайджест актуальных новостей из жизни Ленинградской области за прошедшую неделю.

Княжеский парк у Графской горы

Ленинградская область представила проект исторического парка имени Александра Невского. Новой точкой жителей и гостей региона станет туристско-рекреационная зона радиусом около 30 км «По местам Александра Невского». Центром объекта будет Графская гора – возвышенный участок на правом берегу реки Тосны.

Это самый масштабный в России проект, связанным с именем благоверного князя. На его реализацию региональные власти уже выделили 35 миллионов рублей. К финансированию также планируют привлекать инвесторов.

Цирк – детям села

10 июня Большой Санкт-Петербургский государственный цирк при поддержке правительства Ленинградской области пригласил в гости более 1300 детей из отдаленных населенных пунк­тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое представление с участием ведущих артистов российского и итальянского цирка. Детей порадовали клоуны и воздушные гимнасты, акробаты на качелях и жонглеры, иллюзионисты и дрессировщики. Многие дети оказались в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Цирк – детям села». Это масштабный социальный проект, который охватит не менее 200 районных центров и сел по всей стране.

Фотофакт

Дорожные работы на региональной трассе Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь в Тихвинском районе