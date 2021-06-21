Ленинградская панорама. Легко ли угодить зверю, или Один день с охотоведами

О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и почему достойно вести этот бизнес по плечу только фанатам природы.

Почти сафари

Чтобы полюбоваться грациозными оленями и ланями, надо встать пораньше. Но нам повезло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись, выстроились в ровную линию и помчались по полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили еще нескольких, а на соседнем поле глаз выцепил рога самца.

Четвертый год ООО «Охотничий альянс», которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий в Сланцевском районе, разводит благородных оленей, европейских ланей и муфлонов в полувольных условиях. Вольер огромнейший – 284 га, почти 8 км по периметру. Участок подбирали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, поля. Животные вроде в дикой природе, но под чутким контролем человека. В 2018 году выпустили маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом году – муфлонов, они приехали из Чехии.

Территория огорожена со знанием дела. «Столбы привезли из Новосибирска, это бывшие штанги с бурильных установок, они глубоко врыты, между ними натянута португальская сетка. Рабица удар животного не выдерживает. Экономить на ограде нельзя», – объясняет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса» Вадим Мамчур заинтересовался полувольным содержанием, Севастьянов окончил специальные курсы.

Возвращение благородного оленя

Проект развивается – в 2018-м было 60 голов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост? По словам специалистов, смертность у этих животных нулевая, питание на высоте. И все же олени и лани акклиматизируются с трудом – не очень подходит им наш климат.

Совсем скоро красавцев начнут выпускать из вольера. Когда-то благородных оленей на территории региона было немало. Полувольное содержание – один из способов воссоздания охотничьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрезвычайно затратное. Много времени уходит на оформление бумаг.

Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва ли, если рассматривать материальный аспект. А коли говорить о стремлении оставить свой след на земле – пример показательный. Вообще, тема денег в разговорах моих собеседников присутствует незримо, но явственно – достойное содержание охотугодий влетает в копеечку. Только движет людьми не желание прибыли.

Уйма средств и сил ушла на организацию первого вольера, а уже готовятся документы на второй. Хотят по примеру Финляндии разводить белохвостого оленя. Если получится, Ленинградская область в нашей стране первой займется интродукцией вида.

7, млн га общая площадь охотничьих угодий в регионе

Думая о будущем

«Все сделанное «Охотничьим альянсом» останется на радость нашим детям и внукам, – говорит Михаил Могучев, начальник Юго-Западного отдела по осуществлению переданных полномочий РФ и предоставлению госуслуг в сфере охоты областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Он приводит в пример благородных оленей. – Ведь практически исчезли они в наших краях, а вы сейчас видели – восстанавливаем популяцию!»

В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти и 6 государственных инспекторов в подчинении. Примерно 90 % охотугодий находятся в аренде у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это дает им право заниматься охотничьим бизнесом, а также накладывает обязательства: мониторинг и учет животного мира, борьба с браконьерами, биотехнические мероприятия.

«В крепких охотхозяйствах дело поставлено хорошо. Егеря устраивают кормушки и солонцы, ведут посевные работы, по графику выходят на полевые маршруты, занимаются регулированием численности животных. В таких угодьях зверям живется хорошо, – объясняет Михаил Иванович. – Наше дело держится на энтузиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе сердцем прикипеть».

Могучев предлагает познакомиться с отличным охотоведом Маратом Махмутовым, во многом стараниями которого ООО «Альянс» Сланцевского района вышел на отличные показатели.

Пчелы, волки и тетеревиный ток

Махмутов первым делом пригласил на пасеку в деревне Савиновщина. Он и вправду человек интереснейший. Родом Марат Мунирович из Ульяновска, высшее образование получил в Кирове, поработал в Тверской, Новгородской областях, а десять лет назад осел в Сланцевском районе.

«Мой любимый педагог объяснял: в охотхозяйстве обязательно должна быть пасека. Я как в Ленобласть приехал, начал разводить пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние болезни пчел, было бы вдвое больше», – Махмутов показывает улей-чемпион и проверяет весы, на которых он установлен. Порода бакфаст бьет медовые рекорды: уже в первые дни июня улей тянул на 86 кг.

За десять лет «Альянс» заметно поднял в своих охотугодьях поголовье животных. «Я по приезде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас у нас 126 лосей и 17 кабанов», – выдает цифры собеседник.

Как добились? Занялись отстрелом волков. Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. Получается, меньше волков – больше живности в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту на волка с флажками и местных увлек – красивое мужское хобби, достойный противник.

«В природе все взаимосвязано, и работа должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда и результат последует. Вот, например, поработали с лисами и енотовидными собаками – и появился тетеревиный ток», – объясняет дипломированный охотовед. А как он рассказывает о глухарином токовище!

В 2020 году разрешение на полувольное содержание диких животных получили 7 организаций Ленобласти. Разводятся европейская лань, благородный и пятнистый олени, муфлон, сибирская и европейская косули, кабан, фазан и кряква.

Егеря, ау!

Охотоведов и егерей в регионе не хватает. Молодежь тяжелая физическая работа не привлекает, а проверенные сотрудники постепенно уходят на пенсию. Все, с кем в этот день общалась, в один голос заявляли – с кадрами очень тяжело.

Вопрос, конечно, глубже, чем недоборы студентов в колледжах и сельхозакадемиях. «Я почему себя на своем месте чувствую? – рассуждает Сергей Севастьянов. – Мой официальный охотничий стаж – 31 год, а вообще-то отец с тринадцати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю, что в дикой природе тоже должен быть порядок, и стараюсь его поддерживать. Без толку говорить о любви к природе, ее надо понимать, чувствовать. Это приходит не сразу, чаще в среднем возрасте. Но корни – в детстве. Сызмальства с детьми заниматься нужно».

Встречи экологов, биологов, охотоведов, рыболовов со школьниками, классные часы, выезды «в поле» – штрихи кропотливой, необходимой работы. Проседает пока это направление.

Новые точки роста

Основной доход охотхозяйствам дает продажа разрешений на охоту. На добычу охотничьих ресурсов установлены лимиты. Даже если продать максимум разрешений, выручка не покроет расходы на содержание территории, инфраструктуры, зарплату персонала. Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы охотхозяйство стало рентабельным, необходимы новые точки роста.

Один из способов заработать – организация трофейной охоты. Для этого в «Охотничьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубежом, кстати, охотники-туристы приносят хороший доход. Мировая практика подсказывает организацию природных зоопарков, смотровых площадок – сельский и экотуризм сегодня в тренде.

Это, конечно, большие первоначальные вложения. Для развития новых направлений необходима господдержка. Может быть, на уровне грантов или других адресных выплат, снижения налогообложения.

Людмила Кондрашова

Фото Артема Куртова

Мне сверху видно все, ты так и знай

В Ленобласти госохотинспекторы отлично обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы, квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами стали использовать вертолеты. Нарушителей обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали упреждающий удар: накануне открытия охоты фиксируют скопления людей, подготовленную технику и совершают рейды в точки, вызвавшие подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше по Юго-Западному отделу выписывалось порядка 100 протоколов об административном нарушении в год, то за одну только декаду этой весны – 70, из которых 10 передано в суд.