Ирину Троицкую отметили благодарностью фестиваля за сохранение театрального искусства

Новый спектакль Всеволожского народного драматического театра «Танго любви» в июне прошел на малой сцене Центра культуры и досуга в сокращенном виде. Зрители смогли посмотреть только первую часть постановки под названием «Цилиндр».

Неожиданная болезнь одного из ведущих актеров помешала осуществлению планов, но зато позволила блеснуть актерским талантом режиссеру Александру Маркину, который в срочном порядке выучил роль отсутствующего исполнителя.

В полном виде спектакль «Танго любви» уже был показан на сцене и очень понравился зрителям. На юбилейном, сороковом Ленинградском областном фестивале народных любительских театров «Театральная весна – 2021» в Гатчине режиссеры Ирина Троицкая и Александр Маркин получили благодарности оргкомитета «за педагогическое мастерство, любовь к людям, профессиональный и творческий подход к своему делу и огромный вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального искусства», а заведующая театральным отделом Ленинградского областного Дома народного творчества Людмила Боевчук вручила коллективу памятный знак фестиваля.