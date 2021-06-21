Дорога жизни у Румболовской горы будет реконструирована

Готовится план реконструкции двухкилометрового участка трассы Дорога жизни у Румболовской горы. О перспективах будущего обновления одного из самых загруженных участков дороги во Всеволожске рассказал главный инженер Ленавтодора Дмитрий Донской.

Реконструкция затронет участок дороги от перекрестка во Всеволожске (где расположена Всеволожская больница) до поворота на Щеглово. Здесь планируется увеличить количество полос до четырех и обустроить тротуары от поворота на Щеглово до улицы Шишканя. По этому же маршруту протянется велодорожка.

Кроме того, пешеходный переход около Нагорной улицы предполагается перенести ближе к Дорожной. Данное решение должно помочь разгрузить временные заторы, возникающие из-за постоянного пропуска пешеходов. Также рассматривается установка шумозащитных экранов.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, готовый проект реконструкции с положительным заключением экспертизы ожидают получить в конце текущего года.