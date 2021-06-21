В Ленобласти усилены проверки соблюдения масочного режима в транспорте

Комитет по транспорту региона регулярно проводит рейды в общественном транспорте на разных направлениях. Специалисты проверяют как наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты, так и правильность их ношения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в минувшую пятницу, 18 июня, в ходе плановых рейдов было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях и более 40 профилактических бесед. На случай если у пассажира нет при себе медицинской маски, сотрудники комитета бесплатно выдают СИЗ.

Напомним, что с 11 июня правительственным постановлением в Ленинградской области ужесточены «антиковидные» ограничения. В «красной» зоне введен лимит на количество участников массовых мероприятий, проводимых в помещениях, до 30 человек. Предприятия общепита могут работать при условии 50% заполняемости зала. Регистрация браков в отделах ЗАГС разрешена с участием 15 гостей.