В Ленобласти закончился субботник по благоустройству памятных мест

Завершилась патриотическая акция «Международный субботник по благоустройству памятных мест», стартовавшая 17 апреля на территории Ленинградской области.

За это время во многих городах и поселениях Всеволожского района были приведены в надлежащее состояние памятники воинской славы и воинские захоронения.

И вот накануне одной из самых трагичных дат в истории нашей страны, Дня памяти и скорби, отмечаемого в нашей стране 22 июня, на территории Всеволожского лесничества местные жители и добровольцы привели в порядок могилу 18-летнего летчика – Владимира Ивановича, героически погибшего в районе поселка имени Свердлова 5 августа 1942 года.

Добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», работники Культурно-досугового центра «Нева» и другие неравнодушные люди привели место захоронения героя в достойное состояние.

Благоустройство могилы было осуществлено по инициативе местных жителей. Это благое дело можно уверенно назвать финальной точкой памятной акции.

Подготовил Владимир Шемшученко