Юные всеволожцы выходят играть!

Каждые выходные специалисты Всеволожского центра культуры и досуга устраивают маленькие праздники для детворы и их родителей. Детская игровая программа «Всеволожск, выходи играть!» проходит в разных микрорайонах города на открытых площадках.

В эту субботу, 19 июня, ребятню приглашают отправиться «В страну веселья» сразу по двум адресам: в 11.30 в мрк Мельничный Ручей (детская площадка на ул. Комсомола, д.2) и в 13.00 в мкр Южный (детская площадка на ул. Аэропортовская, д. 1).

26 июня юных всеволожцев приглашают поиграть в 11.30 на детской площадке на ул. Шишканя, д.12 и в 13.00 на Юбилейной площади. Кроме того, в этот же день в 12.00 в парке возле Всеволожского ЦКД ребятню будет ждать игровая программа «Мир детства».