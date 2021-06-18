Фасад храма в Романовке украсили мозаичные панно

Красивое и очень важное событие состоялось 18 июня в поселке Романовка: обучающиеся Мультицентра социальной и трудовой интеграции передали в дар Храму св. Александра Невского два настенных мозаичных панно с изображениями благоверного князя Александра Невского и Святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Панно были созданы в рамках проекта «Чудотворцы» (при поддержке Гранта Губернатора Ленинградской области) в качестве дипломной работы сразу девятью выпускниками учреждения, которые и стали настоящими героями дня. Они успешно освоили курс «Основы выполнения мозаичного набора» из смальты и приобрели отличную специальность.

Ирина Григорьевна Дрозденко, руководитель Мультицентра, не скрывала эмоций, обращаясь к этим ребятам – ее приветственное слово стало одновременно и напутствием для выпускников, в каждого из которого вложена частица души.

Идея создания панно принадлежит преподавателю Мультицентра, члену Союза художников Андрею Тухватуллину, благодаря которому ребята научились работать единым сплоченным коллективом над выполнением трудной задачи. По существу, за время их совместного творчества возникла настоящая артель с перспективой дальнейшей деятельности.

Немало добрых и благодарных слов прозвучало в адрес педагогов и воспитанников Мультицентра. Настоятель отец Михаил провел чин освящения даров, которые отныне будут настоящим украшением Храма св. Александра Невского.

Соб. инф.

Фото пресс-службы ВМР