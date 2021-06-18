Светлана Журова: «Всеволожский район близок мне по духу»

Депутат Государственной Думы Светлана Журова – частый гость в нашем районе. Да что там гость – здесь её дом, здесь живут её избиратели, и каждый её приезд на всеволожскую землю – это деловые встречи, инспекции новых социальных объектов, общение с жителями. На прошлой неделе Светлана Сергеевна вновь посетила Всеволожский район и в продолжение своего отчета перед избирателями дала интервью нашей газете.

– Лет десять назад, когда я впервые брала у вас интервью, вы попросили обращаться к вам по имени. Что-то изменилось за эти годы? Как вас теперь называть?

– Ничего не изменилось, и я по-прежнему приветствую именно такое обращение – разумеется, в ситуациях, когда это уместно. Разговор с моими земляками – как раз такой случай.

– Светлана, мы поздравляем вас с недавней победой в праймериз партии «Единая Россия». Комментируя результаты предварительного голосования, вы заявили о скором открытии своей онлайн-приемной. Кто и с какими проблемами может туда обратиться, и будет ли вестись очный приём?

– Хочу ещё раз поблагодарить своих земляков за действенную поддержку. Предстоит огромная работа, и я уверена, что избиратели готовы много что подсказать и указать на какие-то болевые точки. Собственно, онлайн-приемная для этого и запускается – на сайте, куда может зайти абсолютно любой человек, будут аккумулироваться обращения, жалобы, а главное – полезные инициативы жителей.

Помимо напряженной думской повестки, у меня ещё работа в Парламентской ассамблее Совета Европы, где я представляю Россию, поэтому встречаться с избирателями могу, как правило, только в течение так называемой региональной недели, которая проходит раз в месяц. Мой округ – это не только Выборгский, Кировский, Приозерский и Всеволожский районы Ленобласти, но и Мурманская область, и Карелия – огромная территория, огромное число жителей, так что онлайн-приемная это, прежде всего, эффективный способ постоянного взаимодействия и оперативной связи.

В настоящее время онлайн-приемная работает в тестовом режиме. Жду любые вопросы, а более всего – полезные инициативы. К слову, инициативных людей у нас очень много – активисты объединяются в группы, кто-то действует, так сказать, в одиночку. У меня есть несколько уже хорошо знакомых людей, которые присылают по десять инициатив ежедневно. Конечно, далеко не все предложения имеют федеральное значение, но для меня важно донести до власти не только насущные проблемы людей, но и их чаяния, надежды, плодотворные идеи.

Что касается очного приема – конечно, он никуда не исчезнет. Для себя я решила, что буду принимать обращения в районных администрациях совместно с главами, чтобы максимально быстро решать все вопросы. К тому же людям это удобно, так как не нужно никуда ехать.

– Во время своего недавнего визита в наш район вы обсудили с главой администрации Андреем Низовским перспективы дальнейшего развития социальной сферы, в том числе и спорта. Что нас ожидает в ближайшее время?

– Во-первых, хочу признаться в своей любви ко Всеволожскому району, который очень близок мне по духу. Здесь кипит жизнь, бурлят страсти, стремительными темпами развиваются практически все сферы экономики. Что касается «социалки», то, пожалуй, ни один район Ленобласти не может похвастаться таким огромным количеством новых – уже открытых и еще строящихся и находящихся в стадии проектирования социальных и спортивных объектов. Только детских садов ежегодно открывается от 15 до 17 «штук», а еще медучреждения, школы, стадионы, спортивные и детские площадки, общественные пространства. Прекрасный парк «Песчанка», замечательный парк на Румболовской горе, Музей авиаторов вкупе с памятными мемориалами и великолепным храмовым комплексом являют собой уже сложившуюся духовно-историческую доминанту Всеволожска.

Когда я участвую в открытии того или иного социального объекта, то понимаю, что на протяжении последних пяти лет мы добились того, что обещали. Разумеется, я знаю, что есть еще в районе потребность в детских садах, что в некоторых школах дети учатся в две смены, что существуют очереди в поликлиниках, но эти проблемы стоят на контроле и, несомненно, будут решены.

В ближайших планах – открытие во Всеволожске современного физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. ФОКи с бассейнами также будут построены в Агалатово и Романовке. На территории парка «Песчанка» со временем обязательно появится Ледовая арена – меня, как представителя ледового вида спорта, это особенно радует. Во многих поселениях открыты новые или капитально отремонтированы школьные стадионы, местные администрации активно занимаются проектированием социальных и спортивных объектов на своих территориях.

Очень важная программа, которую мы реализуем совместно с депутатом Госдумы Ириной Константиновной Родниной, – это реконструкция школьных спортивных залов в сельской местности.

В Ленинградской области уже реконструировано более полусотни таких объектов, причем львиная доля их приходится на Всеволожский район. А все потому, что здесь самые активные жители и эффективное руководство.

К сожалению, не всегда и не всем жителям нравится преображение наших городов и поселков. Вот, например, в крупных муниципалитетах открываются скейт-парки. Мне иногда говорят – Светлана, зачем тратятся такие средства на «баловство», когда есть еще столько нерешенных проблем? А я вижу другое – там с утра до вечера многолюдно, молодежь занимается активными видами спорта, подтягиваются люди старшего поколения, и даже мамочки с колясками стремятся гулять в этом месте. По сути, это настоящие современные общественные пространства, центры притяжения для жителей поселений. Поэтому рассуждения вроде того, что да, мол, здесь было болото, но оно наше и не трогайте «святое», отдают некоторой местечковостью и никак не соответствуют современным запросам общества на шаговую доступность социальной среды. В настоящее время люди сами голосуют за выбор объектов благоустройства. Собственно, одна из главных задач власти как раз и состоит в том, чтобы проводить политику здравого смысла в интересах большинства.

– С чем к вам обращаются люди? Каким было самое необычное обращение?

– Если говорить о Всеволожском районе, то, как ни странно, очень много обращений от жителей Санкт-Петербурга, которые имеют здесь дачные участки и как бы «вливаются» в нашу семью. Не секрет, что в сезон население многих муниципальных образований увеличивается в десятки раз. Кто-то проводит здесь только лето, кто-то живет большую часть года, поэтому людей волнует множество проблем – от строительства детских площадок и вывоза мусора до охраны общественного порядка и организации медицинской помощи в садоводствах. Я дружу с нашим региональным «Союзом садоводов» и хорошо знаю, что их волнует.

Для меня самые тяжелые вопросы – это «соседские войны», чаще всего возникающие из-за установления границ участков. Еще тяжелее – разборки между родственниками. Припоминается случай, когда ко мне со слезами пришла пожилая женщина, которую вместе с мужем выживал из дачного дома собственный внук. Она сказала: «Светлана, я понимаю, что вы лично мне помочь не сможете, но сделайте что-нибудь на законодательном уровне, чтобы такие ситуации стали невозможны». Конечно, я попыталась оказать ей максимальную помощь, подключила к этому делу команду юристов, и в конце концов все закончилось благополучно.

Достаточно часто ко мне обращаются сотрудники местных администраций по поводу передачи земель и имущества от Министерства обороны на баланс муниципалитетов. Поскольку я, являясь подполковником внутренних войск, представляю также силовой блок, мне проще прийти на прием к замминистра обороны и донести до него суть проблемы. Для него я человек понятный, «из системы». Это дело непростое, но в ряде случаев удается достичь положительных результатов.

– Часто приходится надевать военную форму? Как вы себя чувствуете с погонами на плечах?

– Надеваю иногда, когда того требует ситуация, и чувствую себя в форме прекрасно. Я ведь достаточно долго работала в должности инспектора отдела режима и охраны Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Потом меня перевели в Управление по конвоированию. Да, конечно, в это время я много занималась спортивной карьерой, но когда была свободна от сборов – проводила с сотрудниками ФСИН занятия по физической подготовке, читала лекции.

Кстати, опыт работы в пеницитарной системе очень пригодился, когда я, уже в качестве депутата Госдумы, посещала колонии, где отбывают наказание осужденные по различным статьям. Знаете, не каждый депутат готов поехать в колонию, здесь мало одной доброй воли – нужны специ-

фические знания и навыки общения. К тому же такие посещения несут достаточно тяжелую эмоциональную составляющую, и человеку неподготовленному сложно установить взаимодействие как с заключенными, так и с руководством. Многие коллеги по Госдуме предостерегали меня от этой практики, но я убеждена, что участие и помощь нужны всем, в том числе и оступившимся гражданам.

– Светлана, за три депутатских срока вы выступили инициатором и соавтором более сотни законодательных актов. Есть ли у вас «свои» законы, которыми вы гордитесь?

– За последнее время Госдумой было принято немало очень важных федеральных законов, и в их числе – «Закон об основах приграничного сотрудничества», которым я особенно горжусь.

Дело в том, что законопроект, определяющий права и обязанности органов местного самоуправления в области международного сотрудничества, лежал «под сукном» порядка десяти лет. Став зампредом Комитата ГД по международным делам, я буквально «вцепилась» в его продвижение, так как закон этот нужный, полезный и действенный, к тому же раскрывающий большие возможности для наших регионов вне санкций. Необходим он в том числе и для моей родной Ленобласти, которая граничит с Финляндией и Эстонией. В конце концов мне удалось поставить точку в этом деле, и закон был принят.

На основе вступившего в действие закона создан механизм регулирования всего комплекса приграничного сотрудничества на федеральном и региональном уровне. В рамках принятого закона уже удалось реализовать несколько совместных взаимовыгодных проектов в области экологии и культурного сотрудничества, науки и образования, а также получить финансирование из общего фонда участия России и Евросоюза. Впереди у нас еще несколько интереснейших проектов.

Как парламентарий и человек, не чуждый спорту, я приложила все силы для принятия закона о наделении тренеров статусом педагогического работника. Это была инициатива Министерства спорта, которую я активно поддержала и заручилась поддержкой других депутатов Госдумы. Принятие поправок в закон наделяет тренеров не только обязанностями педагогов, но и предоставляет им твердые социальные гарантии. Помимо возвращения тренерам педагогического стажа, закон способствует обеспечению преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и допобразования в области физической культуры и спорта. В следующем созыве необходимы будут дополнения в части установления педагогического стажа для инструкторов по физкультуре, работающих в детских садах.

– Как вы относитесь к законопроекту о социальном налоговом вычете по НДФЛ за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги?

– В целом позитивно. Полагаю, что принятие данного закона позволит систематизировать реестр спортивных организаций, оказывающих платные услуги, и поддержать спортиндустрию. К тому же это определенный стимул для развития массовой физкультуры и спорта. Однако я очень бы хотела, чтобы эта инициатива не стала стимулом и для размножения платных услуг.

– Считаете ли вы, что детский спорт должен быть бесплатным?

– Знаете, у нас достаточно большое количество видов спорта, занятия которыми проводятся бесплатно. Но очень многие родители хотят, чтобы их дети занимались именно популярными видами спорта, и начинали как можно раньше. Таким образом, появляется большая конкуренция и, как следствие, – возникновение платных секций и школ. Между тем врачи во всем мире не рекомендуют серьезные спортивные нагрузки до достижения определенного возраста. И если ребенка отдают, например, в фигурное катание с 3–4–5 лет, то это уже ответственность родителей и, естественно, им придется платить, так как учреждение получает госзаказ только исходя из рекомендаций врачей. Когда же ребенка приводят в секцию, скажем, конькобежного спорта, или легкой атлетики, или борьбы лет в 7–8 – как положено, то занятия будут бесплатными.

Разумеется, я – за максимальную доступность детского, и – подчеркиваю – массового спорта. Спорт высоких достижений – это отдельная и очень сложная тема.

– А ваши сыновья занимаются спортом? Вообще, вы строгая мать?

– Я любящая мама. Считаю, что детей нужно воспитывать любовью. У нас очень доверительные отношения. Несмотря на колоссальную занятость, я живу их мечтами, стараюсь проводить с ними всё свободное время. И, конечно, оба моих сына «на коньках», оба показывают хорошие результаты. Возможно, старший в ближайшем времени будет выступать на спортивных состязаниях за Всеволожский район – мы же все здесь «прописаны».

– Помимо парламентской деятельности, у вас много общественных обязанностей. Так, например, вы являетесь большим другом российского библиотечного сообщества. А вы сами любите читать, и есть ли у вас любимый автор?

– Знаете, библиотеки – это моя любимая тема. Это дело для души. Однажды, когда я еще курировала в ГД культуру, спорт и молодежь, мне довелось поучаствовать в международном библиотечном форуме, который традиционно проходит в Крыму. Тогда передо мной открылся целый мир удивительных, увлеченных, бесконечно преданных библиотечному делу людей. Ведь библиотека, тем более на селе, – это совершенно особое место. И даже если в неё никто не ходит, закрытие может привести к настоящему бунту. Так что, являясь сопредседателем оргкомитета библиотечного форума «Книга. Культура. Образование. Инновации», который в этом году прошёл уже в 26-й раз, а также председателем попечительского совета государственной научно-публичной библиотеки, я всегда буду поддерживать эту сферу культуры и просвещения и яростно лоббировать любые законы, направленные на развитие библиотечной сети.

Что касается любимого автора, то здесь я, наверное, не буду оригинальной – очень люблю Булгакова и его «Мастера и Маргариту». Читать обожаю, хоть на это и мало времени.

– Всеволожский район идёт навстречу своему юбилею – 85-летию со дня образования. Что бы вы хотели пожелать землякам?

– Прежде всего – здоровья. Так страшно, когда уходят близкие, друзья, хорошие знакомые. Пока мы с вами записывали это интервью, мне сообщили о смерти нашей коллеги по парламентской работе – это ужасно. Пандемия научила нас многому, и, прежде всего, ценить собственное здоровье, не пренебрегать защитными средствами и мерами государственной поддержки. Так, в Госдуме уже готов к подписанию закон о бесплатной прививке от коронавируса и её добровольности. Еще раз призываю всех позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких и обязательно пройти вакцинирование. Всеволожскому району я желаю процветания. Мы – лучшие, а от лучших и первых всегда требуют большего.

Беседовала Светлана Завадская

Фото со страницы Светланы Журовой в соцсети «ВКонтакте»

Интервью дано в рамках отчёта депутата перед избирателями