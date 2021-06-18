На Колтушских высотах пройдет велосубботник

26 июня в особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты» пройдет велосубботник. Активисты проедут по живописным местам и сделают чище небольшой кусочек леса.

Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Однако организаторы предупреждают, что день будет очень активным: добровольцы проедут порядка 30 километров, а часть маршрута будет проходить по пересеченной местности. Желающие бросить себе вызов и поработать на благо общего дома могут записаться по ссылке https://forms.gle/aV91gEVgedKocFNz5

Весь необходимый инвентарь волонтерам выдадут на месте. А вот наличие шлема обязательно. По планам активисты встречаются на станции Бернгардовка в 9.50, затем выдвигаются на место уборки. После велосубботника обещают угостить вкусным обедом. Подробности о маршруте можно узнать в группе «Вело-субботники» соцсети «ВКонтакте».