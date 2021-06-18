Константин Шипачев: «Это очень здорово, что жители высоко ценят труд наших медиков и не стесняются говорить им слова благодарности»

Медицина во всех ее аспектах – самая популярная тема последние полтора года. «В боевых условиях» сейчас все страны мира проходят проверку на готовность противостоять COVID-19. Как оказалось, даже в самых развитых странах, обладающих передовыми технологиями, в том числе в области здравоохранения, зачастую система дает сбой. Как обстоят дела в нашей родной Всеволожской клинической межрайонной больнице, что наши медицинские работники смогли противопоставить глобальной угрозе, рассказывает главный врач больницы Константин Викторович Шипачев.

Новая реальность – оперативная реакция

– В зоне обслуживания нашей больницы проживают более 240 тысяч человек, более 12% населения Ленобласти. Именно в нашей зоне был зафиксирован первый в Ленинградской области пациент, зараженный вирусом COVID-19. Это было еще в конце февраля 2020 года, а затем мы наблюдали быстрый рост количества таких пациентов. Новая реальность заставила нас оперативно реагировать, перестраивать работу больницы, практически всех ее подразделений, как амбулаторных, так и стационарных. Уже в апреле было открыто стационарное отделение для пациентов с COVID-19 в Морозовской больнице, для чего оно было полностью переоснащено и переоборудовано. Здесь были устроены шлюзы, реанимация, подведены кислородные линии к каждой койке, завезено большое количество оборудования, включая аппараты ИВЛ и передвижные рентген-

установки. Для работы в этом отделении были привлечены различные специалисты – по собственному желанию и профессиональному долгу реаниматологи, терапевты, рентгенологи, медсестры формировали бригады, которые первые несколько месяцев буквально жили в Морозовке, работая в очень тяжелых условиях и напряженном графике. Тогда, весной 2020 года, в силу новизны заболевания еще не были разработаны клинические рекомендации по лечению таких пациентов, производители не справлялись с удовлетворением резко возросшего спроса на средства индивидуальной защиты и дезинфекции, не было апробированных лекарств, были только пациенты, которые нуждались в немедленной медицинской помощи.

Всего на сегодняшний день в отделениях нашей больницы было пролечено 21 577 пациентов с COVID-19, в том числе 6 368 – в стационаре Морозовской больницы.

В работе с ковидными пациентами принимали – и продолжают принимать участие – 1 328 медицинских сотрудников, то есть более 93 процентов медперсонала больницы. Кстати, и это немаловажно, к моменту открытия Морозовского «ковидного» отделения еще не были изданы постановления правительства о дополнительных выплатах медикам за работу в опасных условиях, то есть врачи, медсестры, фельдшеры и санитарки не искали материальной выгоды, отправляясь к пациентам с неизведанной инфекцией.

Также были организованы мобильные бригады для обслуживания пациентов на дому, забора мазков в амбулаторно-поликлиническом звене. Апрель, май, начало лета прошлого года – разгар эпидемии в нашем регионе. Люди работали в режиме нон-стоп, без выходных, праздников, иногда по 12 – 14 часов без перерыва, без возможности снять защитный костюм. Благодаря этим героическим людям мы прошли первую волну эпидемии с хорошими показателями, спасли более 21 тысячи жизней жителей района, предотвратили развитие панических настроений в обществе. Затем наступила небольшая передышка, послабление ограничений, и осенью нас накрыло второй волной. И снова огромное количество пациентов, заполненная Морозовка, работа до последнего квартирного вызова, иногда уже после полуночи. Многие медицинские работники сами болели, их заменяли коллеги, работая за двоих, а то и за троих. К сожалению, мы понесли и невосполнимые потери – имена четверых наших коллег навечно вписаны в Книгу памяти. Я хочу отметить их поименно: Драгой Александр Викторович, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением поликлиники, Ахметзянова Татьяна Николаевна, рентгенлаборант отделения лучевой диагностики, Заверткина Зоя Павловна, медсестра процедурного кабинета поликлиники, Кишиневская Татьяна Ивановна, фельдшер, заведующая ФАП Воейково….

Остановить третью волну

Несмотря на все трудности, хочу отметить, что в период эпидемии мы приобрели новые знания и практический опыт работы в экстремальных условиях, научились мобилизовываться, подстраиваться под любые условия. Мы увидели, какие замечательные, ответственные, умные люди работают в нашей больнице. Наряду с заслуженными, проверенными годами специалистами с полной отдачей работала и молодежь, многие из которых отлично проявили себя и как организаторы процессов, и как грамотные доктора. Они доказали себе и окружающим, что на них можно положиться в любой ситуации, и сегодня эти люди – костяк нашей медорганизации, наше будущее.

Хотя эпидемиологическая обстановка сейчас довольно спокойная, мы не можем расслабиться и отдохнуть. Закрылось «ковидное» отделение в Морозовке, но мы должны проделать огромную, важнейшую работу по предотвращению третьей волны, для чего необходимо провести массовую вакцинацию населения от COVID-19. Организован центр вакцинации, каждый день, без выходных, работают передвижные пункты вакцинации, которые ездят и в отдаленные населенные пункты, в садоводства, к торговым и развлекательным центрам.

Сегодня не существует очередей и листов ожидания на вакцинацию, все можно сделать быстро и просто. Мы проводим разъяснительную работу с населением, рассказываем о преимуществах той или иной вакцины, рекомендациях и противопоказаниях. Хочу еще раз напомнить всем – ваше здоровье, здоровье ваших родных, близких, коллег по работе – в ваших руках. Обязательно сделайте прививку, не подвергайте себя и окружающих смертельной опасности.

Единый сервисный центр действует

Также мы последовательно продолжаем работу по повышению качества и безопасности медицинских услуг. Недавно начал работать единый сервисный центр для пациентов. Идея его создания родилась как раз в разгар эпидемии COVID-19, когда возможность личного посещения поликлиники и амбулаторий пациентами была серьезно ограничена. Многие вопросы приходилось решать в режиме онлайн, от выписки рецептов на льготные лекарства до консультаций по реабилитации после перенесенного заболевания. Тот опыт был серьезно проанализирован, систематизирован и доработан, и сегодня с помощью специалистов этого центра можно не выходя из дома не только записаться к врачу или вызвать специалиста на дом, но и заказать справку или выписку из истории болезни, рецепт на льготные лекарства, записаться на МСЭ, получить медицинскую консультацию.

В ближайшее время начнет работу единая выездная неотложная служба. Сейчас в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Всеволожская больница получила 13 автомобилей «Лада-Ларгус», формируются бригады, которые будут оказывать неотложную помощь на дому, когда нет непосредственной угрозы жизни, не требуется экстренная госпитализация. Я хочу выразить огромную благодарность всему амбулаторно-поликлиническому звену нашей больницы, возглавляемому Аллой Васильевной Школяренко, участковой терапевтической службе с Кариной Хетаговной Цаголовой во главе, отделению неотложной помощи, которым руководит Евгения Вячеславовна Обидина, «передвижке» с Натальей Викторовной Губиной «у руля» и всем-всем сотрудникам, врачам, фельдшерам, медсестрам, регистраторам, службе сопровождения, благодаря которым 7 тысяч человек ежедневно получают квалифицированную первичную медицинскую помощь во Всеволожске и других населенных пунктах.

Современный аспект нашей медицины

В следующем году должна быть введена в эксплуатацию новая поликлиника в Кудрово. Это современное медицинское учреждение для полноценной медицинской помощи и детям, и взрослым. Здесь будут выполняться все виды диагностики, в том числе лабораторной и функциональной, предусмотрен компьютерный томограф. Откроется отделение узких специалистов, травматология, женская консультация, физиотерапия, дневной стационар. Мы уже занимаемся подбором персонала для поликлиники, возглавит ее Вадим Викторович Корин, который показал себя отличным организатором во время переоборудования ковидного стационара в Морозовке, хороший доктор и прекрасный, отзывчивый человек. Вадим Викторович Корин один из первых в нашем регионе награжден знаком «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области». Также на подходе новая амбулатория в Дубровке, комфортная, красивая, со служебным жильем, что поможет привлечь сюда достойных специалистов.

Кроме этого, в течение последнего года у нас появилось большое количество нового оборудования – это и МРТ, и новый компьютерный томограф, рентген и флюорография для больницы в пгт им. Морозова, еще одна ангиографическая установка в отделение РХМДЛ, С-дуга – рентгенаппарат для травматологов с электронно-оптическим преобразователем для лучшей детализации повреждений, система интенсивной терапии multiFiltrate для заместительной почечной терапии, новейший ультразвук и многое другое, всего на сумму более 300 млн. рублей. Конечно, эта техника была бы мертва без специалистов, которые с ее помощью творят чудеса.

Я могу бесконечно рассказывать о нашем стационаре, в котором сконцентрированы передовые технологии, в том числе благодаря начмеду Инне Степановне Парсапиной. О травматологах под руководством великолепных специалистов Юрия Николаевича Гулева и Бориса Александровича Майорова, которые создали лучшую в области травматологическую службу. О врачах сосудистого центра, в состав которого входят кардиологическое (заведующий Андрей Валерьевич Шаров) и неврологическое отделения (заведующая Лия Викторовна Лукиных), спасших десятки тысяч людей. О чудесном диагностическом центре, оборудованном в соответствии с современными мировыми требованиями, который возглавляет молодой и активный специалист, президент нашего молодежного совета Юлия Вадимовна Баранова.

О единственном в Ленобласти стационарном приемном отделении скорой помощи, которое в сутки оказывает экстренную и неотложную помощь двум сотням пациентов – на этом ответственном участке работают в основном молодые специалисты под руководством такого же молодого, энергичного Андрея Андреевича Тополяна. Хирургия, терапия, инфекционное отделение, отделение ЛОР и ЧЛХ, офтальмология – если перечислять заслуги и достижения каждого из них, выйдет не газетная статья, а полноценная книга, полная и драматических, и героических событий. И еще один том – о родильном доме и педиатрической службе. Это отдельная республика в нашей больнице, которую возглавляет Мария Павловна Тюлькова, ее хорошо знают и любят все мамочки нашего региона.

В одном ряду с ведущими клиниками страны

Чуть подробнее остановлюсь на деятельности отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Это одно из самых молодых отделений в нашей больнице, оно открылось в 2014 году и возглавляет его с момента открытия Владимир Николаевич Ардеев. За 7 лет здесь сделано уже более 10 000 операций и 13 000 диагностических ангиографий как в плановом, так и в экстренном порядке. Доктора осваивают новые методики и виды операций. Так, недавно была проведена уникальная операция по постановке периферического стент-графта девяностолетней пациентке с разрывом аневризмы правой общей подвздошной артерии. В отделении освоен метод лечения острой ишемии нижней конечности с помощью катетерной аспирации, активно применяется методика внутрисосудистого ультразвука. Наши специалисты не отстают, а во многом и превосходят в своих наработках ведущие клиники и институты страны, это предмет нашей особой гордости. Мы получаем в адрес много слов благодарности и восхищения мастерством врачей.

Традиционно каждый год мы проводим конкурс «Лучший врач/лучшая медицинская сестра», в котором этих самых лучших выбираете вы, наши пациенты. Мы учитываем здесь и количество благодарностей, поступивших в нашу организацию самыми разными путями – через канцелярию комитета по здравоохранению, Министерства, а то и Администрации Президента РФ, по электронной почте, в письме, в виде отзыва на сайте. Кроме этого, в апреле и мае в подразделениях больницы стоят специальные ящики для голосования, куда каждый желающий может опустить листок со своим голосом «за» кого-либо из наших специалистов. В этом году мы отметили повышенную активность пациентов – только «бумажных» благодарностей пришло более 500! А всего в 2021 году лучших из лучших выбирали более 3 500 пациентов, всего было упомянуто 576 медицинских работников. Это очень здорово, что жители нашего района высоко ценят труд медиков и не стесняются говорить слова благодарности. В свою очередь это означает, что мы хорошо делаем свою работу, а это для нас самый главный критерий качества.

Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник. Я от всего сердца хочу поздравить коллег, а также тех, кто много лет проработал в нашей больнице и сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. Желаю всем огромного здоровья, сил душевных и физических, благополучия, добра и мира. Отдельная благодарность членам ваших семей. Уважаемые жены и мужья, мамы и папы, сыновья и дочери наших сотрудников! В этом году вам выпала сложная миссия – беспокоиться, сопереживать и бесконечно ждать тех, кто дни и ночи проводит на своих рабочих местах. Вы были и остаетесь их надежным тылом, поддержкой, стимулом к преодолению трудностей. Низкий вам за это поклон. Будьте счастливы, и пусть ваши дома будут согреты теплом благодарных сердец!