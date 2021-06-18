Двое жителей Всеволожского района получили статус «Почетный гражданин»

Вчера, 17 июня на выездном заседании совета депутатов Всеволожского района народные избранники утвердили решение о присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского района» двум жителям.

Яшин Евгений Павлович с 2014 года работает в ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» в должности заместителя генерального директора по развитию. Имеет большой опыт руководителя на разных предприятиях. В послужном списке – «Невский судоремонтно-судостроительный завод», ЛПО «Русский дизель», ООО «ОМЗ – Морские и нефтегазовые проекты» и др. Является академиком Академии транспорта и Почетным гражданином города Шлиссельбурга.

В досье кандидата – множество наград, в числе которых орден «Знак Почета» и Орден Дружбы народов. Евгений Павлович признается, что его любимое занятие – работа. Характеризуется как отличный профессионал и организатор.

Протоиерей Гуцу Роман Сергеевич – с 2003 года настоятель храма Спаса нерукотворного Образа на Дороге жизни, с 2006 года – благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии. Инициировал и возглавлял строительство многих храмов во Всеволожском районе. Под руководством о. Романа построено здание Всеволожской епархиальной общеобразовательной Православной гимназии. Является главным редактором православной газеты «Дорога жизни».

Имеет множество церковных наград. Награждён знаком отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть». Постоянный участник всех районный мероприятий. Пользуется почетом и уважением у жителей района.