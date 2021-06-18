В Янино меняют макулатуру на саженцы кизильника

В помещении Молодежного Совета Заневского городского поселения, расположенного по адресу деревня Янино-1 улица Новая дом 14, открылся временный пункт сдачи макулатуры.

На сегодняшний день местные жители сдали уже более ста килограммов старых газет, журналов и прочего бумажного вторсырья. Кое-кто решил даже расстаться с подписными изданиями советских классиков, а также с давно прочитанными женскими романами, фантастикой и детективами.

По словам ведущего специалиста по развитию культуры, спорта и молодежной политики администрации Заневского поселения Сергея Землянко, такая акция проводится не впервые.

«Соревнование – кто больше, целью нынешнего сбора макулатуры не является, на этот раз определять победителей мы не будем. Главная задача – обменять принесенную нашими жителями макулатуру на саженцы молодого кизильника. О времени и месте субботника по высадке кустарника обязательно всех известим».

Временные пункты сбор макулатуры открываются в раках проведения эко-просветителькой акции «БУМажный БУМ», в которой участвуют волонтеры, молодежные и общественные активисты и все неравнодушные граждане России.

В Янино-1 пункт приема макулатуры будет работать еще 23 и 30 июня с 17:00 до 18:00.

Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения