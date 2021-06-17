Стали известны победители конкурса «Преподаватель года»

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки 16 июня состоялся конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года», организатором которого является администрация Всеволожского района. Право называться лучшими отстаивали девятнадцать педагогов из всех районных школ искусств (ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска, Кузьмоловская школа искусств, ДШИ Всеволожского района, Сертоловская ДШИ).

Традиции конкурса сложились много лет назад, проводится он раз в два года и предполагает участие в одной из номинаций. На этот раз педагоги представляли свои авторские методики в двух номинациях: «Педагогический проект» и «Методическая разработка урока».

Жюри, в состав которого входили представители Дома народного творчества Ленинградской области, а также завучи всех районных школ искусств, внимательно слушали выступления, сопровождавшиеся видеорядом, и выставляли баллы, при суммировании которых получились вот какие результаты.

В первой номинации Гран-при получили сразу два человека:

Игорь Александрович Ложевский, преподаватель класса аккордеона ДШИ им. Глинки с проектом «Аккордеон в калейдоскопе латино-американских мелодий» и Евгений Геннадьевич Бочкарев (Кузьмоловская школа искусств), представивший проект «Музицирование как основа студийной работы, аранжировки и саунд-дизайна».

Первое место в этой же номинации «Педагогический проект» было присуждено Александре Григорьевне Мареевой (ДШИ им. Глинки) за разработку проекта «Музыкальные встречи в музеях Санкт-Петербурга».

Во второй номинации – «Методическая разработка урока» сразу трое педагогов были названы лучшими. Первое место жюри присудило Ольге Петровне Лабутиной (ДШИ им. Глинки) за разработку «Квест-урок по музыкальной литературе «Я иду за музыкой Шопена»; Марии Сергеевне Гончаровой (Кузьмоловская школа искусств) за урок по сольфеджио «Музыкальный марафон» и Галине Михайловне Капишниковой (Сертоловская ДШИ), представившей разработку урока на тему «Развитие технических навыков… на основе гамм и этюдов Черни».

Конкурс «Преподаватель года» – замечательная возможность поделиться опытом своей работы с коллегами. Копилка новаторских разработок педагогов школ искусств в этом году пополнилась новыми творческими идеями, каждая из которых поистине бесценна.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА