Соучастие — тоже преступление

Помощь запрещенным в России террористическим организациям сурово преследуется по закону.

Суть и формы

В российском законодательстве терроризм трактуется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, МСУ или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» к преступлениям террористической направленности относят: совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, содействие террористической деятельности, пуб­личные призывы к осуществлению такой деятельности и другие противоправные деяния.

Подробности изложены в статьях 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ. За преступления террористической направленности предусмотрено суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ислам против терроризма

В наше время громкие теракты зачастую прикрывают символами и лозунгами ислама. Почему так происходит? Причины этого явления эксперты видят в различных аспектах: военно-историческом, социально-экономическом, идейно-богословском, психологическом.

Все больше исследователей приходят к единому выводу: ставить знак равенства между словами «мусульманин» и «террорист» — глобальное и даже преступное заблуждение. А ­сами представители ислама подчеркивают, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для выведения из норм священного Корана и Сунны Пророка экстремистских действий нет. Терроризм вообще противен самой природе ислама и основополагающим законам Аллаха», — резюмирует председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов в своем исследовании «Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — понятие, означающее усердие на пути Аллаха), то каждый мусульманин знает: это не истребление «неверных», а прежде всего борьба со своими пороками.

Региональный прецедент

При этом, к великому сожалению, весь мир уже убедился, что террористические исламистские течения тоже существуют. В Ленинградской области ведется активная работа по противодействию подобным организациям и оказывающим им содействие.

Одним из самых громких за последнее время дел стало задержание 58-летней жительницы поселка Мга Кировского района за пособничество в деятельности незаконного формирования.

По информации следствия, женщина приняла ислам в 1990 году, затем изучала религию и арабский язык в Сирии, Иордании и Турции. Ее гражданский муж, выходец из Дагестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ). Однако супруга уговорила его вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ансар» (организация, запрещенная в РФ), которая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (организация, запрещенная в РФ).

В 2015 году дама приобрела сожителю билет в Стамбул и договорилась о нелегальном переходе турецко-сирийской границы. В Сирии мужчина пробыл около года. Три месяца проходил тренировки по стрельбе и физподготовке, затем воевал на стороне террористов. В 2016 году вернулся в Россию, где был задержан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и СК вышли на след его супруги. В отношении нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со­участников преступления») и 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Западный окружной военный суд вынес уроженке 47-го региона приговор: шесть лет лишения свободы условно с ограничением свободы в один год и испытательным сроком в два года.