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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Соревнования по вольной борьбе впервые прошли в Новом Девяткино

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В Первенстве по вольной борьбе на призы Главы муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» приняли участие 120 спортсменов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода и Ленинградской области. Организатором  спортивного мероприятия стало муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр».

В выступлении, посвященном открытию соревнований,  глава поселения Дмитрий Майоров подчеркнул значимость развития детского спорта и заверил присутствующих, что администрация будет продолжать культивировать развитие спорта и вольной борьбы в частности на территории муниципального образования.

Судейский корпус соревнований возглавил  заведующий кафедрой теории и методики борьбы Национального Государственного Института физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, заслуженный тренер России Борис Тараканов.

Всем призерам были вручены памятные медали и дипломы, победители получили кубки.

Фото пресс-службы администрации Новодевяткинского СП

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