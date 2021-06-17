Ленинградская панорама: новости региона
Дайджест актуальных новостей из жизни региона за прошедшую неделю.
Дорогу болельщикам!
Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата Европы по футболу, пересекающих границу на автобусах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брусничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропускной способности.
Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут пропускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе возможны очереди. Пограничное управление по Петербургу и Ленобласти просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, выбирать иные даты для пересечения границы России.
Родники мои серебряные…
В Год чистой воды губернатор Ленинградской области предложил благоустроить родники в муниципальных образованиях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат природными источниками, они популярны как у местных жителей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду.
Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активисты обустроили площадки у двух родников в городском парке: установили домики для набора воды, покрасили перила, навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Сертоловского ручья содержится силами энтузиастов при поддержке местной администрации. Вода в источниках соответствует показателям для питьевой.
Больным детям помогут дышать
В Токсово создадут первый в России центр респираторной поддержки детей, рассказали в областном комитете по здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддержке возникает при врожденных пороках либо после полученных травм. После выписки из реанимации сотрудники центра научат маленьких пациентов полноценно жить с портативными аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам медиков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.