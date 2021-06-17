В Ленобласти с 1 июля возобновляется диспансеризация

Жители 47-го региона смогут пройти медицинский осмотр в рамках акции «Ленинградское здоровье». Особенностью диспансеризации этого года станет разделение граждан на четыре группы, с дополнительным обследованием пациентов, переболевших ковидом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в первую группу определят переболевших COVID-19 с сопутствующими заболеваниями; во второй окажутся граждане, переболевшие коронавирусом без осложнений; в третьей – жители региона, не обращавшиеся в медучреждения более двух лет; в четвертой – все остальные.

Списки пациентов будут составлять районные больницы. Для каждой из групп определят необходимые анализы и назначат осмотры у нужных специалистов. Переболевшие коронавирусом в рамках диспансеризации смогут сделать КТ легких, ЭХО-КГ и УЗДГ вен ног.

Пройти осмотр можно будет в выходные дни и по вечерам в будние дни. Кроме того, в отдаленные населенные пункты будут выезжать мобильные медбригады. Врачи смогут как провести осмотр, так и вакцинировать от COVID-19 всех желающих.

Запись на диспансеризацию осуществляется через Единый портал государственных услуг, либо в регистратуре вашей поликлиники.