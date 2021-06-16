Ленинградская панорама: «мамы крыльями всегда деток закрывают»

В Доме дружбы Ленинградской области развернута выставка картин 13-летней художницы с расстройством аутистического спектра Алины Блиновой.

Выставку «Крылья ангела» открыли трогательным стихотворением, одна из строчек которого вынесена в заголовок. Экспозиция посвящена памяти мамы Алины, которая помогала девочке делать первые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. Их 134, а всего в каталоге юной художницы почти 300 (!) произведений. Алина рисует с 10 лет — кистью, мастихином, шпателем, пальчиками, губкой, салфеткой, фольгой — да, собственно, любым подходящим предметом, попавшим в руки. Получаются абстрактные работы в стиле акционизма (от английского action art — искусство действия).

Полотна создают в выставочном пространстве сильную энергетическую волну. Посетители переходят от «Одуванчиков» к «Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядываются, соизмеряют свои ощущения с изображенным на картинах. Смотрят на девочку-подростка: «Неужели это ее работы?» Алина улыбается, подходит к микрофону и напевает несколько музыкальных фраз из мультфильма про фиксиков. Похоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искусство — это своеобразный мостик между ее миром-скорлупкой и обществом. Рука, протянутая для приветствия. Девочка будто говорит нам: «Я другая, не такая, как многие. Но разве это плохо?» И наповал сражает осязаемым восприятием мира, эмоциональной образностью, потрясающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в деревню Новосиверская Гатчинского района семья переехала в 2009 году. Родители довольно рано заметили, что малышка отличается от сверстников. Но расстройство аутистического спектра (РАС) врачи диагностировали только в 10 лет.

Аутизм — не болезнь в ее традиционном понимании. Сильнее всего РАС бьет по коммуникации. Люди с аутизмом трудно общаются, они закрыты, у многих отсутствует или нарушена речь, а тем, кто словом владеет, собеседники в общем-то не нужны. Они существуют в своем мире. Вторжение в него воспринимают остро.

«Мы показывали ребенка разным врачам, занимались в реабилитационных центрах, пробовали всевозможные методики — все бесполезно. Прогресс наметился, когда Алина начала рисовать», — рассказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень артистичная. Обожает играть с мопсом Нюшей, на дому осваивает школьную программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была талантливым дизайнером. Однажды она купила для себя краски и холст. Утром увидела, что дочь ее опередила, нарисовала картину. Сложно сказать, дело в генах или толчком к творчеству стали особенности развития, но арт-терапия сработала. Алина рисует с огромным удовольствием, почти каждый день садится к мольберту. И маленькими шажками движется вперед. Она начала разговаривать небольшими фразами, составляет слова в предложения. Это достижение!

Диана считала, что художник должен обязательно показывать свое творчество людям. Особенным авторам тем более нужно выставляться. Два года назад она взялась готовить первую выставку дочери «Другой взгляд. Другой мир» как пример для вдохновения. Была уверена, что родители, воспитывающие таких детей, увидят динамику в развитии юной художницы с аутизмом и смогут использовать рисование как дополнительный метод социализации. А общество в целом поймет, что инаковость, особенность, отличие — не повод для отчуждения…

Инсульт оборвал жизнь молодой, полной сил женщины. До открытия выставки дочери Диана не дожила две недели. Экспозиция в лофт-пространстве «Этажи» все же состоялась и имела большой успех.

Сегодня Алина продолжает заниматься живописью, пробуя себя в разных техниках. Профессионального педагога-наставника у нее нет, все, что девочка выплескивает на холст, — ее природное видение. Зафиксированные в памяти образы она пропускает через свое воображение, интерпретируя в неповторимой манере и импровизируя с палитрой.

В День матери Алина написала маму в образе ангела. Так родилось название экспозиции — «Крылья ангела». Алина знает, что мама рядом, она помогает, направляет, оберегает.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены организаторами выставки