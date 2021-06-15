Почетные доноры Ленобласти получили право льготного проезда

«Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР» могут воспользоваться правом льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов. Получить единый социальный проездной билет доноры могут в Центре социальной защиты населения по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 47-м регионе зарегистрировано свыше восьми тысяч граждан, награжденных знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Воспользоваться правом льготного проезда смогут доноры, чей средний денежный доход не превышает 32 840 рублей.

Напомним, что месячная оплата проездного в Ленинградской области составляет 433 рубля. Правом льготного проезда пользуются пенсионеры и студенты, а также региональные и федеральные льготники. Кроме того, проездной билет дает право бесплатного проезда школьникам из многодетных семей (в том числе приемных) и некоторым категориям граждан с инвалидностью.