Музыканты и художники Всеволожской школы искусств получили путевку во взрослую жизнь

Свидетельства об окончании Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки 10 июня вручили 37 музыкантам и 30 художникам. Поздравить их пришли выпускники прошлых лет, концертмейстеры и преподаватели.

Директор школы, заслуженный работник культуры РФ Л.А. Беганская поздравила выпускников с этим знаменательным событием, отметив, что школа не только смогла развить творческие способности молодых людей, но и воспитала их как достойных, общительных, целеустремленных, занимающих активную жизненную позицию граждан страны.

С концертными номерами выступили выпускники: Серафим Еремин (аккордеон) – преподаватель Ложевский И.А., Станислав Межерицкий (фортепиано) – преподаватель Колесник В.Н., Анастасия Максимова (гусли) – преподаватель Бирюкова В.В., концертмейстер Кудинова К.К., гитарный дуэт Никита Кривошеев и Алена Молькентин – преподаватель Гончарова Е.В., Софья Добровольская – преподаватель Беганский А.М., концертмейстер Стаценко Г.Р. , Павел Карасев (синтезатор) – преподаватель Ложевский И.А.

Татьяна Фрунза и Анжелика Герасимова – преподаватель Красоткина Г.К., концертмейстер Потапова Т. А., Тимур Коваленко (виброфон) – преподаватель Глузд В.А.

Под руководством преподавателя теоретических дисциплин Петуховой Л.А. выпускники показали юмористическую сценку и исполнили несколько песен. С ответной песней выступили преподаватели школы.

Закончился вечер исполнением песни Олега Митяева «Изгиб гитары желтой», которую пел весь зал. На следующий день в зале КДЦ состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании курса обучения 30 выпускникам в структурном подразделении «Южный».

Образцовые коллективы: фольклорный ансамбль «Воталинка», ансамбль ударных инструментов «Кукарача», оркестр баянистов и аккордеонистов «Русский сувенир», театральный коллектив «Премьера», хореографический ансамбль «Вдохновение», оркестр «Новая волна», фольклорный ансамбль «Колечко» с радостью примут в свои ряды талантливых выпускников.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»