Ленинградская панорама: рыцари сойдутся в поединках

В течение лета на территории региона традиционно пройдут тематические фестивали под открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) любителей и знатоков исторической реконструкции 3 июля ждут на фестиваль «Русская крепость». Ратники в снаряжении эпохи Александра Невского и европейские рыцари сойдутся в поединках на топорах, длинных мечах, копьях, палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для детей будут работать мастер-классы и школа пикинеров (пехотинцев с пиками).

10 июля в Приоратском парке Гатчины развернется «Путешествие с любовью». Фестиваль посвятят семейным путешествиям и русской свадебной культуре. Будут работать площадки «Невеста на выданье», «Первое свидание», «Планета семья», фотозоны. И там же 7 августа пройдет фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Невского» состоится 16 – 18 июля в Старой Ладоге.

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic Rally 23 – 25 июля на Рыночной площади Выборга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа по 2 сентября станет площадкой кинофестиваля «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) состоится гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса».

14 августа в Ивангородской крепости (Кингисеппский район) состоится праздник реконструкторов «Ивангородский рубеж». В программе: турниры, ярмарка, исторический лагерь и средневековая музыка, школа пикинеров и ремесленная слобода для детей.