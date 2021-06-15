Жителей Всеволожского района приглашают зажечь виртуальные «Свечи памяти»

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, по всей стране зажигаются тысячи огоньков в память о трагической дате. В этом году благотворительный фонд «Память поколений» запустил благотворительную платформу «Свеча памяти», где каждый огонек символизируют пожертвования в помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Акция стартовала сегодня, 15 июня, и продлится вплоть до 22 июня. Стать участником просто: достаточно перейти на платформу деньпамяти.рф и найти иконку «зажечь свечу памяти». На сегодняшний день свыше 7,5 тысяч человек зажгли огоньки на виртуальной карте проекта.

Напомним, что в этом году страна отмечает 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня Волонтеры Победы Всеволожского района проведут Всероссийскую акцию, чтобы лично отдать дань уважения падшим героям.