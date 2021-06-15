Всеволожцы заряжаются позитивом на «Песчанке»

Каждую неделю в амфитеатре общественного пространства «Парк Песчанка» проходят утренние зарядки для всех желающих. В минувшие выходные профессиональные тренеры проводили занятия по северной ходьбе и ритмичной гимнастике, а самые активные жители города оттачивали форму на степ-аэробике.

Привести тело в порядок, получить заряд бодрости и познакомиться с единомышленниками во Всеволожске проще простого. Программа тренировок «выходного дня» радует своим разнообразием и комплексным подходом. Подобрать активный досуг по душе может и стар, и млад. Крутые склоны парка идеально подходят для скандинавской ходьбы, а благодаря просторному амфитеатру место найдется для каждого любителя ЗОЖ.

– Тренировки на свежем воздухе просто отличная идея! – делится впечатлениями Татьяна, пришедшая на занятие с дочкой. – Видела в городе афишу, что есть подобные занятия в будние дни, но мне сложно выкроить время даже летом. Выходные совсем другое дело, тут уже не до отговорок! Да и место идеально подобрано, дочка всегда с удовольствием рассекает на самокате по парку. Обязательно будем посещать гимнастику и аэробику!

Отметим, что занятия проходят при хорошей погоде. В следующую субботу, 19 июня, в 10.30 пройдут занятие по северной ходьбе, в 11.00 – традиционная разминка пловцов. В воскресенье, 20 июня, в 11.00 – традиционная разминка пловцов, в 11.30 – акробатика на батуте. Следить за актуальным расписанием можно в группе «Всеволожский район спортивный».

Организаторами мероприятий выступают Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района и Всеволожский центр физической культуры и спорта, при поддержке Центра школьного спорта Всеволожского района, спортивного клуба «SportMama», батутного центра «Манеж», сети фитнес-клубов «Джампап».