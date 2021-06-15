Во Всеволожске отметили День России

Дату отмечали ярко и широко. 12 июня в парке «Песчанка» проходила праздничная программа. Гостей ждали «Парад дружбы народов», творческие выступления, полевая кухня и «Ярмарка мастеров».

Всё началось с парада, организованного Домом дружбы Ленинградской области. В нём приняли участие представители национальных автономий и диаспор. Парад был призван показать, что Ленинградская область – многонациональный регион, где бок о бок живут представители разных национальностей. И пусть культура, традиции и обычаи отличаются, это не мешает понимать друг друга и сохранять добрососедские отношения.

Театрализованное выступление шоу-балета «Антре» с флагами России продолжилось торжественной частью: на сцену поднялись почётные гости: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, депутат Государственной Думы Светлана Журова, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич.

– Мы – огромная многонациональная страна, но живём как одна большая и дружная семья, которая вместе и в радости, и в горе. Это было особенно заметно в период пандемии, – обратился к собравшимся Александр Дрозденко. – Все трудности и проблемы преодолевались совместно. Несмотря ни на что, Ленинградская область продолжает развиваться и идти только вперёд. Больше 70% бюджета мы расходуем на социальное развитие региона. У нас в Ленинградской области есть прекрасная традиция – каждый год в День России мы поднимаем флаги России и Ленинградской области над одним из поселений. На этот раз флаги подняли в Свердловском поселении.

В торжественной обстановке губернатор вручил паспорта подросткам, достигшим 14 лет. В этот день самый важный документ получили Джафарбек Абдукадыров, Виктория Каткова, Матвей Ляхов, Екатерина Осипова, Полина Хватова и Владимир Пантелеймонов.

Продолжился праздник фестивалем «Россия – Родина моя!».

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина