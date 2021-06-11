Всеволожские вести онлайн

«Россия – это мы». Встреча на эту тему состоится 12 июня в 15.00 на территории амфитеатра общественного пространства «Парк Песчанка». Спикер: Степаненко Виктор Васильевич, доцент, кандидат исторических наук, победитель конкурса «Лучший лектор Росcии–2021». Награждён медалями «Подвижник просвещения» и «Просветитель России» III степени. Встречу проводят Комитет по молодёжной политике Ленинградской области и администрация МО «Всеволожский муниципальный район» совместно с российским обществом «Знание».