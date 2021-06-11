Хотите газифицировать индивидуальный жилой дом?

Уважаемые жители города Всеволожска! Администрация муниципального района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области во исполнение Поручения Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича о догазификации индивидуальных жилых домов, просит Вас в срок до 15 июня предоставить в адрес отдела ЖКХ города Всеволожска следующую информацию:

– адрес;

– площадь;

– наличие регистрации;

– планируемый/желаемый год газификации (2021-2024 год);

– наличие льгот.

Ввиду сжатых сроков предоставления сведений в адрес АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» информацию следует направить по электронной почте vsev.gkh@yandex.ru до 16:00 15.06.2021, а также по телефону 8(81370)20-739 15.06.2021 с 9.00 по 16.00.