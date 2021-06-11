Социальные работники получили награды в свой профессиональный праздник

В связи с профессиональным праздником — Днем социального работника — глава региона Александр Дрозденко наградил Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты России зав. отделением Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения Елену Греховодову и зам. директора Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения Светлану Трунову.

«В 2020 году каждая сфера прошла проверку на прочность, но было несколько служб, на которые легла основная нагрузка — это медики и социальные работники. И вы с этим справились! Вы смогли в трудную минуту помочь самым обездоленным, старикам и больным детям. Огромное вам спасибо за характер, за выдержку и доброту», — поблагодарил социальных работников губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области также вручил благодарность воспитателю отделения соцреабилитации с временным проживанием Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения Анне Рутковской. Награды были вручены во Дворце искусств Ленинградской области на торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника.