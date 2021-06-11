Награждены жители Всеволожского района

По доброй традиции в честь предстоящего Дня России Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 11 июня вручил в Доме правительства региона государственные награды. Среди награжденных – люди разных профессий: медики, работники культуры, науки, производства, педагоги, волонтеры, юные спасатели. В почетном списке – жители Всеволожского района.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены: КЛИМЕНКО Дмитрий Николаевич и Наталья Алексеевна из Всеволожска.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена ЗАПАСНИКОВУ Никите Дмитриевичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу «Всеволожская клиническая межрайонная больница».

Решением оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, нагрудным знаком, дипломом и книгой «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» награжден ЕВСЕЕВ Артём Максимович, Всеволожский район. За проявленную силу воли и стремление к победе награжден посмертно ЗИНОВЬЕВ Рафаэль Дмитриевич, Всеволожский район. Нагрудный знак Рафаэля, диплом и книга вручены отцу – ЗИНОВЬЕВУ Дмитрию Сергеевичу.