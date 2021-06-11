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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Награждены жители Всеволожского района

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По доброй традиции в честь предстоящего Дня России Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 11 июня вручил в Доме правительства региона государственные награды. Среди награжденных – люди разных профессий: медики, работники культуры, науки, производства, педагоги, волонтеры, юные спасатели. В почетном списке – жители Всеволожского района.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены: КЛИМЕНКО Дмитрий Николаевич и Наталья Алексеевна из Всеволожска.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена ЗАПАСНИКОВУ Никите Дмитриевичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу  «Всеволожская клиническая межрайонная больница».

Решением оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, нагрудным знаком, дипломом и книгой «ГОРЯЧЕЕ  СЕРДЦЕ» награжден  ЕВСЕЕВ Артём Максимович, Всеволожский район. За проявленную силу воли и стремление к победе награжден посмертно ЗИНОВЬЕВ  Рафаэль Дмитриевич, Всеволожский район. Нагрудный знак Рафаэля, диплом и книга вручены отцу – ЗИНОВЬЕВУ Дмитрию Сергеевичу.

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