Лучшие культурные инициативы могут получить Президентский грант

Президентский фонд культурных инициатив объявил новый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, причем получить его смогут не только некоммерческие организации, но и муниципальные учреждения, коммерческие организации и даже индивидуальные предприниматели.

Старт назначен на 15 июня. На проведение конкурса планируется распределить 3,5 млрд рублей, дополнительно выделенных на эти цели из федерального бюджета.

Время для оформления заявок на получение Президентского гранта есть: прием продлится до 30 июля. Экспертиза проектов в новом конкурсе будет опираться на отработанные фондом президентских грантов механизмы, но получит собственную систему оценки заявок из 10 критериев, адаптированную к особенностям сферы культуры и креативных индустрий.

Указ о создании Президентского фонда культурных инициатив для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 17 мая 2021 года.