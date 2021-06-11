Ленинградская панорама: сом не ударит в грязь лицом

Посещение фермы, где разводят африканских клариевых сомов, — коронный пункт экскурсионной программы «Беседская земля» в Волосовском районе.

Африканский характер

Морда у сома здоровая, он артистично шевелит восемью усами — отличный объект для фотосессии. Хозяйка фермы Рима Петрова держит рыбину крепко, но нежно. Я провожу рукой по скользкому телу. Ничего себе — чешуи нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, характер у нее под стать происхождению, — объясняет фермер с 30-летним стажем. — Неприхотлив, всеяден, практически не болеет, живет стаей — в тесноте, да не в обиде, быстро набирает вес. В то же время африканские нюансы со счетов не сбросить. Например, нужна теплая вода определенной жесткости. Причем мальки — а из икринок они появляются уже через сутки после оплодотворения — требуют воды мягкой, взрослые особи — напротив, жесткой, чтобы закостенел мощный хребет».

Возможность взять в руки или погладить сома приводит экскурсантов в восторг. Взрослые радуются, как дети, что уж говорить про юных гостей фермы.

Несколько рыб загодя достают из аквариумов, и они живописно лежат на полу. Процедура сомам не навредит. Клариевая разновидность отряда сомообразных — это амфибия, имеющая не только жабры, но и легкое. Рассказы про сомов, разгуливающих по суше, — не враки. Африканский клариевый не просто может находиться на воздухе до 48 часов. Он способен уловить усами, где вблизи есть источник воды, и бодро до него доползти! Умнейшая рыба — на ее родине реки периодически пересыхают, и чтобы выжить, надо приспосабливаться.

Расскажут и покажут

Экскурсия на сомовую ферму в поселке Беседа — идеальный пример развлекательно-познавательного тура. Рима Николаевна ведет ее сама, показывая весь цикл выращивания рыбы. Сначала группа попадает в цех молодняка, где узнает, как рождаются мальки и как действует установка замкнутого водоснабжения (УЗВС). Вода для резервуаров с мальками проходит тщательную очистку, о технологии рассказывают детально.

Потом ведут в основной цех с большущими аквариумами по обе руки. В следующем помещении демонстрируют крупных, готовых на продажу сомов. Картина впечатляющая, особенно когда в воду бросаешь горсть корма и рыба устремляется на поверхность, хватая ртом коричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — одно удовольствие. Ее образный рассказ, насыщенный научными фактами, данными, примерами из практики, правильнее назвать научно-популярной лекцией. Сразу видно: человек влюблен в свое дело. Внимаешь и через полчаса искренно радуешься тому, что на ленинградской земле разводят таких удивительных пресноводных. Между прочим, 15 лет назад, когда Петрова взялась за рыбоводство, ее сомовая ферма была первой на Северо-Западе и третьей в России.

Первопроходцев путь нелегок

Вообще-то Рима Петрова — дипломированный агроном, успешный фермер-овощевод. До ихтиологического витка она 15 лет занималась в Волосовском районе растениеводством. Немец Петер Валлер, перебравшийся из Германии в Санкт-Петербург, в начале 2000-х искал партнера для бизнес-проекта. В Европе разведение африканского клариевого сома — это чрезвычайно прибыльное дело. Валлер решил стать первопроходцем этого направления в нашей стране.

Рима Петрова предложение приняла. Овощехранилища переоборудовали, закупили немецкую технологию разведения рыбы. Бизнес шел сложно. Валлер через пару лет руки опустил. Но сдаваться не в характере Римы Николаевны. Все перипетии пересказывать не станем — это отдельная история. Сегодня дело поставлено. Ферма производит 40 тонн рыбы в год, выпускает 20 видов полуфабрикатов — филе, фарш для котлет, колбасу, сосиски, рыбу горячего и холодного копчения, рыбий жир.

В копилке крестьянско-фермерского хозяйства Римы Петровой множество наград и дипломов, в том числе золотые и серебряные медали международных выставок «АгроРусь» и «Золотая осень».

Устранить пробел

«Огромная несправедливость, что в России мало знают об африканском клариевом соме. Поначалу у нас были проблемы с реализацией. Все думали, что мы предлагаем обычных речных сомов. А наша вкусная и полезная рыба со своими российскими собратьями имеет мало общего, — хозяйка фермы перечисляет плюсы выходцев с черного континента, а я загибаю пальцы. — За рубежом это мясо считают продуктом для оздоровления нации. Оно нежное, диетическое, идеально для аллергиков. В 100 граммах сомятины — 16 граммов белка (для сравнения, в говядине — 18), при этом жира всего 4 %, а калорийность 102 килокалории. Еще полный набор жирных кислот омега-3. Если на столе регулярно будут появляться блюда из сома, то о болезнях вы забудете. Меня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на ферме поселка Беседа стали развивать пять лет назад, как раз чтобы устранить этот досадный пробел. Прошлым летом выстроили дегустационный зал и, соблюдая все эпидемиологические меры, стали принимать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каждые выходные, за два дня приезжает до 60 человек. Четырехчасовой маршрут очень насыщенный, перед знакомством с усатыми африканцами экскурсантов везут по окрестным историческим и памятным местам.

Это храм Николая Чудотворца в деревне Ястребино и Дом-музей Бориса Вильде — лингвиста и этнографа, поэта, героя антифашистского сопротивления во Франции. А еще — древние поклонные кресты, по византийской традиции установленные на этих землях в XIV веке, и целебный родник. Это усадьба Павла Веймарна с барским домом, парком и зданием сельскохозяйственной школы, выполненным в стиле позднего модерна. Каждый объект представляют с выдумкой, привнося в экскурсии модные сегодня интерактивные изюминки. Например, вокальные и танцевальные номера.

Просим к столу!

На ферме сразу усаживают за стол, подают уху с гренками, картофельное пюре с жареным филе или котлетой. «Мы рыбу не едим!» — с порога заявляет детвора. Но спустя мгновение хозяева, глядя на опустевшие тарелки, переспрашивают: «Вкусно?» В ответ удивленное: «Разве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное мясо африканского сома действительно своеобразно на вкус. И не скажешь, что рыба. Растет он в проточной воде, где нет никаких посторонних запахов, тем более тинного, характерного для речного российского сома.

«Мы очень рады гостям нашей беседской земли. Видим, что экскурсии встряхнули поселок, стали толчком для развития. Проводим фестивали, один Праздник полевых цветов чего стоит! На музыкальные встречи приглашаем известных исполнителей со всей области, из Санкт-Петербурга. Сейчас строим новый цех с элементами океанариума. Приезжайте!» — приглашает Рима Петрова.

Инга Решетова