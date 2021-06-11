Ленинградская панорама: открывая новое в знакомом

О туристическом потенциале 47-го региона мы поговорили с Еленой Царевой, экскурсоводом с 30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша профессиональная деятельность?

— В конце 1990-х, когда я работала внештатным экскурсоводом в Павловском дворце. Сейчас провожу автобусные туры и экскурсии, в том числе по Ленинградской области, и выступаю методистом — разрабатываю маршруты. Старейшая в Петербурге туристическая фирма, которую я сейчас представляю, делает акцент на авторских экскурсиях.

— Турист нынче привередлив?

— Если сравнивать сегодняшние предпочтения и двадцатилетней давности, то четко прослеживается более глубокий интерес путешественников к посещаемым объектам. Поверхностная, галопом по Европам поездка мало кого привлечет. Раньше мы, например, в Гатчине показывали только дворец и парк. Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно представить еще и как город авиации, побывать на месте испытания первого российского парашюта, в музее авиационных двигателей. Стали чаще спрашивать экскурсии в небольшие, камерные музеи.

— А храмы, культовые учреждения охотно посещают?

— Некоторое время назад был большой всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?

— Это около десяти маршрутов. Мне очень нравятся экскурсии «Художники Западного края» на родину Кипренского и в музей Ивангорода, где хранится самое полное в России собрание Билибина. В числе любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кингисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль Ижоры на рыбную ферму». Недавно появилась экскурсия «Волхов и розы», включающая посещение художественной мастерской и знакомство с волховской росписью.

— Программы, рассказывающие о народных промыслах, сегодня востребованы?

— Да. Людям сейчас интересны мастер-классы, когда можно не только посмотреть, но и что-то сделать своими руками. Вижу это, например, по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложняющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших дорог. Никто не захочет трястись по ухабам. С этим ситуация выправляется. А вот туалетов на трассах катастрофически не хватает. Еще мы очень ждем восстановления руинированных усадеб и дворцов. Прежде всего я имею в виду многострадальный Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам Ленобласть. Какими новыми маршрутами порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоянно обновляются и реставрируются культурно-исторические объекты, и это дает нам пространство для развития.

В работе руководствуюсь девизом: «Открывать новое в знакомом». Чрезвычайно увлекательно находить неизведанное в привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссельбург. По традиции туристов везут только в крепость Орешек. Я же провожу авторскую экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по городу, музею, каналам. Экскурсии по Кудрово и Мурино доказывают, что и молодые города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич