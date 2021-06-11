«Высшая Народная школа» объявила новый набор

«Высшая Народная школа для взрослых» – проект общественной организации «Диалог поколений», направленный на обучение людей старшего возраста. Он призван доказать, что учиться и развиваться могут не только молодые.

Представителям старшего поколения тоже полезно и интересно узнавать новое. В июне «Высшая Народная школа» открыла набор сразу по нескольким направлениям. Первое – курсы компьютерной грамотности, которые стартуют 14 июня и продлятся месяц. На них обучат основным навыкам работы с компьютером, покажут, как пользоваться электронной почтой и порталом государственных и муниципальных услуг, обучат работать в программах Word и Excel.

Второе направление – курсы краеведения, которые начнутся также 14 июня и продлятся два месяца. Слушателям расскажут об истории города Всеволожска и Ириновской железной дороги. Другие три курса – «Психология», «Художественная студия» и «Физическая культура», – стартовали совсем недавно. Первый направлен на оказание психологической поддержки людям старшего возраста. Здесь расскажут об особенностях разных типов личности и раскроют секреты успешной коммуникации с другими. На курсе «Художественная студия» будут заниматься раскрытием творческих способностей воспитанников. Курс «Физическая культура» поможет поддержать здоровье, укрепить опорно-двигательный аппарат и суставы.

Задать вопросы и записаться на курсы можно по телефону: +79313583725

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Общественная организация «Диалог поколений»