Адепт отправился на нары

Одним из методов борьбы с экстремизмом на территории нашей страны является законодательный запрет деятельности организаций, признанных российскими судами экстремистскими. Участие в деятельности подобных объединений карается законом.

На настоящий момент официальный список Минюста насчитывает более 80 организаций, приверженных крайним взглядам либо методам действий. Согласно статье 282.2 УК РФ участие в деятельности общественного или религиозного объединения, включенного в данный черный список, является уголовно наказуемым деянием.

В Ленинградской области уже есть примеры наказания граждан по вышеуказанной статье. Так, из сообщения УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стало известно, что в сентябре 2020 года Кингисеппский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы последователя движения «Таблиги Джамаат» (организация, запрещенная в РФ). Как следует из карточки дела на сайте Ленинградского областного суда, речь шла о гражданине Кыргызской Республики Ильясбеке Токтоназарове. В конце ноября областной суд утвердил вынесенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, был внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга в октябре 2019 года. Уголовное дело было направлено в суд в августе 2020 года. Тогда прокуратура сообщала, что обвиняемый «принимал активное участие и проводил религиозные мероприятия («дагват» и «таалим») в строительном городке на территории Кингисеппского района».

Религиозное движение «Таблиги Джамаат» запретили на территории РФ в 2009 году. Оно занималось пропагандой ислама фундаменталистского толка.

Участие в деятельности экстремистских организаций чревато либо крупным штрафом (от 300 тыс. до 600 тыс. рублей), либо принудительными работами (на срок 1–4 года), либо лишением свободы (от 2 до 6 лет). За вербовку и иное вовлечение других лиц в функционирование такого объединения можно и вовсе отправиться в тюрьму на 8 лет.

Подготовила Лидия Зайцева