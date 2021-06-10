Юные парламентарии отправились в Крым

Заключительная сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района прошла ещё в мае. На ней ребята подвели итоги своей деятельности и наградили лучших. Летом школьное ученическое самоуправление уходит на каникулы, но не в полном составе.

Самые деятельные парламентарии смогли отправиться на летнюю «Регату» к морю, в Крым. За многие годы воспитанники ДДЮТ успели побывать не только на российских курортах, но и за границей. На этот раз решено было поехать в Крым, где 6 июня и стартовал слёт.

Однако подростки приехали сюда не только отдыхать, но и работать. Здесь их ждут полезные лекции, обучающие мероприятия и мастер-классы, которые помогут развить в себе лидерские качества, научат находить общий язык с окружающими и грамотно распределять своё время. Конечно, на «Регате» найдётся место для спорта и отдыха. Подростки уже успели поиграть в волейбол, попеть песни у костра, а также побывали в Ливадийском и Массандровском дворцах.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Регата 2021»